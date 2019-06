«El verano es una estación para leer y ponerse al día» Concha Quirós, en Cervantes, posa con 'Lo mejor de ir es volver', de Albert Espinosa. / ÁLEX PIÑA Concha Quirós, la librera de Cervantes, celebra la llegada del período estival con «cuatro o cinco» libros bajo el brazo ALBERTO ARCE Domingo, 30 junio 2019, 01:41

Concha Quirós (Pillarno, Castrillón, 1935) es una institución cultural allá donde las haya. Lleva toda la vida dedicada al mimo y cuidado de la literatura tras los muros de la icónica librería Cervantes. Prefiere Concha a 'Conchita', «una ya tiene una edad», bromea, pero no una tan elevada como para dejar de lado la novela y el cuento en favor del ensayo. Jubilada desde 1995 a efectos técnicos, se niega a irse de su templo, al menos desde un punto de vista romántico. Ya no se dedica a la venta, solo a las relaciones públicas y la programación del foro de presentaciones y lecturas varias, que ya ha cerrado sus puertas por esta temporada. Ahora, y ante los meses de «no verano» que vienen por delante, lo tiene claro. «Me iré a Luanco a la sombra de un árbol a ponerme al día con todas esas lecturas pendientes», afirma la librera.

-Ya estamos en verano, o eso dicen, ¿es una buena estación para el libro?

-Es una buena estación para leer. Ya estamos todos relajados, al menos en teoría, con las tareas cotidianas terminadas o a punto de terminar. Los buenos lectores aprovechamos el verano para retomar la lista de libros pendientes que se van quedando apilados encima de la mesilla de noche. El verano es un tiempo para ponerse al día. Aun así, desde el punto de vista comercial es una época más tranquila.

-¿Qué libros nos recomienda para estas vacaciones?

-Los libreros recetamos libros, como los médicos. Este verano, en mi maleta no van a faltar las novedades de algunas editoriales que me gustan mucho como Nórdica o Errata Naturae, que permanecen muchas veces escondidas si uno no las saca a flote, pero que tienen una calidad muy importante. Yo no tengo un libro de cabecera, tengo el último que me haya gustado. El libro de cuentos 'Perdedores ejemplares', de Javier Alonso Arrizabalaga, será una gran apuesta.

-¿Cómo es el verano de un librero jubilado?

-Un librero jamás se jubila. Ahora ya no me dedico a la venta, solo a las relaciones públicas y a organizar el foro de autores, que es lo que más me llena. Pero mi verano tiene nombre y apellidos: irme a Luanco y sentarme a la sombra de un árbol a leer, leer y leer un poco más si queda tiempo.

-¿Cómo son los lectores del verano?

-Hay dos tipos . Los buenos se encargan de ponerse al día con los libros pendientes. También están los que aprovechan para llevarse a la playa el último éxito de ventas.

-¿Hay turismo de librería?

-Cada vez hay más turismo cultural. La gente que viene, al menos una buena parte, tiene claro que aquí el sol suele brillar por su ausencia. A muchos les llama la atención que Oviedo tenga una librería de este tamaño para algo más de doscientos mil habitantes. Cuando voy a una ciudad doy un paseo por las librerías. Es una buena forma de conocer a su gente.

-¿Caen las ventas?

-Sin duda. Pero funcionamos muy bien a través de internet.

-¿Prefiere leer en la playa, en la comodidad de su sillón o sentada al borde de una fuente del Campo?

-Bajo un árbol del Campo de San Francisco. A ser posible, cerca de mi querida Mafalda.

-¿Cuáles son las principales novedades para leer sobre la arena?

-En los próximos meses saldrán dos novelas muy potentes, una de Mario Vargas Llosa y otra de Arturo Pérez Reverte. Ya están causando expectación y eso atraerá a la clientela, pero también habrá estrenos locales.

-¿Una lectura más ligera? Supongo que la gente no se lleva la Ilíada a la playa ¿verdad?

-Vuelve a haber dos tipos de lectores en este sentido. Hay personas que prefieren una lectura más sencilla y amena bajo la sombrilla. Otros, en cambio, aprovechan para leer ese libro difícil al que hay que dedicarle más tiempo.

-¿Cuál es el género que más reclaman este tipo de clientes?

-La novela policíaca, sin duda, es lo que más se vende en estos días. Le ha ido ganando mucho terreno a la novela histórica. Hemos vuelto a interesarnos por la intriga. Cada género tiene su época. La poesía, por ejemplo, es para el invierno. Es más intimista, no para llevar a la playa.

-¿El libro está dejando de ser un objeto cotidiano?

-Antiguamente, las casas estaban llenas de libros, ahora no. Había incluso clientes que compraban cantidades enormes de libros para llenar sus estanterías casi a modo decorativo. Ya no ocurre. El libro ya no es un objeto cotidiano y no sé si se va a revertir la situación. Todo empezó con la crisis económica, que trajo consigo una crisis de valores en la que ya no era tan importante tener un libro en la mano como un caro cachivache digital. Hemos dejado de leer para mirar pantallas.

-Usted es librera desde siempre, ¿cómo se jubila un librero?

-Un librero no se jubila. Es muy difícil dejar esta profesión. Además, en los tiempos que vivimos, donde existe un consumo tan alto y mecanizado, no me gustaría que la librería se convirtiese en una especie de almacén de libros. Estoy aquí casi como una guardiana de la cultura.

-¿Cómo ha ido cambiando el negocio?

-Ha cambiado muchísimo y la parte electrónica nos ha ayudado mucho. Los viejos ficheros escritos a mano ya son cosa del pasado. Recibimos unos cien títulos nuevos al día, en aquella época hubiese sido casi imposible abarcarlos todos en cuanto a su clasificación. Por otra parte, en la venta por internet funcionamos muy bien. Hay mucha competencia, pero desde que empezó Amazon vendemos más, los precios son los mismos y los que conocen Cervantes, aunque sea 'online', prefieren comprar aquí.

-¿Aún existen comunidades de lectores?

-Por suerte, la lectura ya no está prohibida. Uno se agarraba a lo que fuera por conseguir el primer ejemplar del título que fuese llegado de América o de Francia. Lorca y Picasso estaban prohibidos y los ejemplares editados en España estaban recortados o eran totalmente insulsos.

-¿Se leía más cuando estaba prohibido?

-Sí, pero no por estar prohibido, sino porque España tuvo una de sus mejores nóminas de autores en aquella época, pero la mayoría de ellos eran republicanos exiliados y esta era la única manera de conseguir sus obras. No podemos volver a esa época.

-¿Qué se sentía al tener un libro prohibido entre las manos en tiempos de dictadura?

-Era un placer tremendo. Se formaban verdaderas polémicas entre los clientes que se disputaban esos libros.

-¿Cómo han cambiado los lectores?

-El problema llegó cuando comenzó a haber más oferta de entretenimiento. Cuando no había televisión ni radio en las casas, leer era uno de los mayores placeres. Ahora no es así. Hemos ido a menos.

-¿Es más que nunca necesaria la lectura, la cultura?

-Leer nos hace más libres y más sabios. Cuando se acercaron a mí los políticos, algunos incluso para que fuese en su lista, aunque me negué por completo, les pedía solo una cosa: que fomentasen la lectura desde las instituciones. La lectura en voz alta en los colegios, por ejemplo, es una experiencia empoderadora.

-En el futuro, ¿las cifras de lectores van a seguir cayendo?

-Quiero pensar que vamos a llegar a un fondo y desde ahí despegaremos. Necesitamos que las fuerzas públicas hablen de literatura.

-¿Cómo ve la vida cultural?

-Poco a poco, saliendo adelante y abriéndose. Quiero pensar que la gente es más participativa ahora en términos culturales. Estamos despegando.

-Al principio le preguntaba si esta era una buena estación para el libre, pero ¿es una buena época?

-Es una época de transición.