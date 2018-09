El nuevo disco de Víctor Manuel sale a la venta el 5 de octubre Se titula 'Casi nada está en su sitio' y su primer sencillo, 'Allá arriba al norte' se podrá escuchar desde el viernes JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Martes, 4 septiembre 2018, 11:46

El nuevo disco de Víctor Manuel, 'Casi nada está en su sitio' está a la vuelta de la esquina. Si este domingo anunciaba que su gira comenzará el 26 de octubre en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, hoy informa de que su nuevo trabajo después de 10 años llegará al mercado el 5 de octubre. Antes, el viernes, un adelanto: su primer sencillo 'Allá arriba en el norte'. «Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio, pero ahora y siempre, lo que más feliz me hace es escribir canciones», afirma el cantautor mierense.

El viernes es la fecha elegida para escuchar su primer adelanto, que se podrá escuchar en plataformas digitales, pero también el día elegido para que sus seguidores puedan hacerse con una de las entradas para el concierto de presentación de su nuevo trabajo. A las once de la mañana en su web www.victormanuel.es, en cajeros Liberbank, en entradas.liberbank.es, en el teléfono 902 10 66 01 y, físicamente, en la Casa municipal de Cultura de Avilés, se pondrán a la venta las entradas para este recital de forma simultánea.

Como relató a EL COMERCIO, Víctor Manuel comenzó a componer las canciones de este nuevo disco a comienzos de año. «Cada canción nueva llegaba directamente a David San José -productor, arreglador- para que rpeparase una maqueta», afirma Víctor Manuel.

Con este lanzamiento el mierense pone fin a diez años sin publicar nuevo trabajo, aunque por el medio estuvieron la gira 'El gusto es nuestro 20 años' y 'Canciones regaladas', su disco de versiones junto a Ana Belén, un libro de memorias y el directo '50 años no es nada'.