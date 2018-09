Víctor Manuel: «Nunca me callo. Soy el que soy y me compran entero» Víctor Manuel, ayer, durante la grabación en el Niemeyer. / P. BREGÓN El de Mieres presenta su nuevo disco, en el que no rehúye la autocrítica: «Asturias es todavía más pequeña porque la gente marcha a buscar trabajo» A. VILLACORTA GIJÓN. Viernes, 7 septiembre 2018, 00:18

Víctor Manuel se desayuna todos los días con las noticias regionales y tiene una carpeta en el ordenador en la que guarda «curiosidades de Asturias, coses que solo pasan aquí. Coses rares». Una muestra más de que sigue siendo asturiano por los cuatro costados y ayer volvió a su casa, al Teatro Palacio Valdés, para presentar 'Casi nada está en su sitio', su primer disco de temas originales en una década. Un álbum que nació de «una fiebre creadora» que no sabe de dónde le vino y que le llevó a componer veinticuatro temas en apenas dos meses. Melodías que surgían mientras caminaba y grababa «notines de voz en el móvil» y de las que, finalmente, seleccionó trece, además de «varias para el próximo álbum de Ana (Belén), que se editará en noviembre».

El disco, «más guitarrero» de lo que acostumbra merced a la producción de su hijo, David San José, estará en la calle el próximo 5 de octubre, pero desde hoy mismo es posible disfrutar en canales digitales del primer sencillo, que lleva por título 'Allá arriba al norte', dedicado a esta tierra. Y además se ponen a la venta las entradas para el primero de los conciertos de la gira de presentación, que tendrá lugar el 26 del mismo mes (21 horas) en el coliseo avilesino, una ciudad que le trae suerte. Será a las 11 de la mañana, costarán entre 22 y 35 euros y la previsión es «que vuelen».

Vuelve a la carretera este icono de la música española arropado por seis intérpretes de primera fila, con mucha ilusión por defender sus nuevos temas ante su público, «muy feliz» y con la misma incertidumbre que siente siempre que presenta trabajo: «¿Qué pasará? ¿Le gustará a la gente? Yo pienso que sí». Porque no se le oculta que, hoy en día, «sacar un disco es como echar una botella de náufrago al mar, a ver si le llega a alguien».

Y, sobre todo, vuelve sin renunciar a su esencia de «guaje de Mieres», aunque con menos ingenuidad, para «hablar de la vida y de los problemas cotidianos que afectan a muchas personas». Empezando por la propia Asturias: «Seguimos siendo tan pequeños como hemos sido siempre, pero un poquitín más todavía porque la gente marcha a buscar trabajo. No nos va a llover del cielo de repente algo mágico y misterioso que nos haga ricos y poderosos políticamente. Así que tratemos de vivir con eso y tratemos de adaptarnos». El mismo mensaje que transmite en 'Elegir rumbo', convencido de que «cada vez tenemos más tendencia a que nos den las cosas masticadas». Así que su recomendación es: «No esperes que nadie te venga a salvar, sálvate tú solo. Y, si puedes, echa una mano a los demás».

Es lo que tiene no rehuir el compromiso con un país al que vuelve a cantarle en 'Digo España'. «Hablo de lo que pienso que somos y de lo que me gustaría que sigamos siendo. De estar orgullosos de nuestra tierra a pesar de los millones de defectos que tenemos, con los millones de cosas que uno odia. Pero, así todo, uno pertenece a donde ha nacido, a sus raíces. Cuento eso tan sencillo que parece que nadie quiere contar. Nunca me callo ninguna canción porque piense que no es conveniente. Yo soy el que soy y me compran entero, no a trocitos». También en Cataluña, dijo.

Ni el compromiso con el mundo. Y, por eso, hay otra canción en la que llama a acoger al que llega de fuera.

Pero, como sus raíces son las que son y no las cambia, Víctor Manuel dedica estos días a grabar el videoclip para el sencillo que dedica a este Principado, un rodaje que ayer le llevó a distintas localizaciones de la región, empezando por el Niemeyer, y que hoy le trasladará a Gijón, Oviedo y Lastres. «Un videoclip muy sencillo en el que sale naturaleza, naturaleza y naturaleza de Asturias, que es lo que importa. Yo solo paso por allí».