'Solo a solas conmigo' es el nuevo álbum del cantante asturiano Víctor Manuel, que este sábado estará firmando en El Corte Inglés de ... Oviedo (12) y en Fnac de Parque Principado (18.30). Nos habla de él.

–En el disco no elude la oscuridad del presente pero el tono es luminoso. ¿Refleja su ánimo?

–No lo busqué especialmente, pero sí lo refleja. En general tiendo más al optimismo que al pesimismo, aunque a veces no logras plasmarlo en las canciones, pesan más las cosas negativas que ves. En este caso, hay una canción que resume esa parte luminosa: «En un siglo ya avanzamos más que en dos mil años». Pese a los trancones y cosas indeseables de a diario, la sociedad globalmente mejora.

–Y pese al título, le acompañan aquí cantando Rozalén, Mikel Izal o su hijo David.

–El título viene del oficio de componer que es solitario, cabrón, estás ahí peleándote con los acordes y las palabras. Nunca supe componer con alguien al lado. Ni la mujer, ni los fíos quiero que me vean. Tengo que meterme en un sitio aislado y pudrirme el tiempo que haga falta, porque escribir canciones es picar piedra. Un oficio que a veces duele, incluso cuando haces una canción de amor.

–Aquí hay dos dedicadas a su mujer, le da las gracias por el espacio que le deja. ¿La libertad asegura el amor duradero?

–Les parejes son infinites, cada uno tiene el pacto con su pareja como quiera tenerlo. Para mí lo ideal es que la pareja sea capaz de dejarse espacio de vida, que no mande ninguno sobre ninguno. Y eso es complicado. Hay que hablar también y vas programándote a cómo funcione tu pareja y tratas de acoplarte a la mayor cantidad de cosas posibles, si no una relación larga es imposible. Creo que pasa en todas las parejas.

–En 'Yo nací a la sombra de un cerezo' habla de memoria histórica desde la suya.

–Trato de explicarle a esa gente que siente nostalgia de lo que no vivió cómo te gustaría llevarles del ronzal por el túnel del tiempo y decirles: 'Mira chaval esto era así, no te creas otras cosas y que no te engañe nadie. Que no te toque a ti cantar el 'Cara al sol' en el patio del colegio, mejor que no te toque'.

–Dice en ella que «de esos tiempos solo queda el eco/ y la nostalgia de algún cateto».

–Sí, porque esos chavales no saben de qué están hablando. Pero si le preguntas a cualquiera de ellos individualmente: '¿Tú estás de acuerdo con el aborto, con el divorcio, con que si te gustan los chicos en vez de las chicas puedas hacerlo sin ir a la cárcel?' Te va a contestar a todo que sí. Pero en estos tiempos eso se puede convertir en una moda, porque además es gratis, la gente dice lo que se le pasa por la cabeza y está dispuesta a defenderlo con los puños en la calle, eso no es nuevo. El hijo de puta que machaca a otro porque no piensa como él ha existido siempre.

–Hábleme del 'Romance a Aris', el guerrillero hijo de Manuel Llaneza.

–Es una canción de amor. Expresa el de un paisano que está en el monte con la guerrilla, su mujer queda preñada y se están riendo de él. Entonces baja a Mieres, entra en el Carolina y pide un vermú para que todos sepan que él es el padre. Se juega la vida. Fue una historia que Aris me contó en México y me quedó grabada. Qué valor.