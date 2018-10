Víctor pone las cosas en su sitio Víctor Manuel, en su concierto en el Teatro Palacio Valdés. / FOTOS: OMAR ANTUÑA El de Mieres fue aclamado en el Palacio Valdés, iniciando entre ovaciones la gira de su nuevo disco ALBERTO PIQUERO AVILÉS. Sábado, 27 octubre 2018, 00:41

Ya se sabe que las musas soplan cuando quieren. En este caso, al oído, con letra y música. Así lo ha venido contando Víctor Manuel (Mieres del Camino, 1947): que hace unos meses le vino una ventolera llena de armonías y fue enhebrando composiciones de modo febril, como quien cose y canta. El resultado final ha sido el disco 'Casi nada está en su sitio', que ayer presentó en el avilesino Teatro Palacio Valdés, iniciando una larga gira por toda España que volverá a Asturias, al Teatro de la Laboral, en fechas del 16 y 17 de febrero de 2019, pues la previsión inicial de un solo concierto se vio desbordada. Hubiera podido ser del mismo modo en Avilés, pues en esta velada de anoche no cabía ni un alma más. No se lo perdió ni Ana Belén, que ocupó discretamente una de las butacas de la parte trasera del coliseo segundos antes de que sonase la música. También se pudo ver a la alcaldesa, Mariví Monteserín, y a la concejala de Cultura, Yolanda Alonso; a José Carlos Plaza -responsable del marco escénico que, a modo de periódico, ilustraba las canciones-, a Marisa Valle Roso... Fue una de esas noches de llenazo en Avilés.

«Desde 2009 no cantaba aquí, y ya tenía ganas», saludó Víctor Manuel, para después recordar el apercibimiento de la ONU a España «por los muertos que aún están en las cunetas». Traía consigo la nueva cosecha creativa, pues desde que en 2008 rubricó 'No hay nada mejor que escribir una canción', el manantial se había interrumpido en cuanto a entregas inéditas. Y, por otro lado, bajo la dirección de su propio hijo, al piano, David San José, llegó rodeado de un extraordinario grupo de músicos: Osvi Grecco y Ovidio López, sacando brillo a las guitarras; Dani Casielles, al bajo; Ángel Crespo por las cordilleras de la batería y Santi Ibarreche en los tirabuzones del saxo.

Víctor Manuel, que demostró que conserva la voz en muy buen estado, se ha reiventado, bien que sin perder las esencias, pues ahí está, por ejemplo, 'Allá arriba al Norte', pieza dedicada a Asturias con la que inició el repertorio, de tinta pintoresca y sentimental. A continuación, tras las primeras ovaciones, un clásico, 'La romería', dando paso a uno de sus temas más intensos y comprometidos, 'Cómo voy a olvidarme', interrumpido por aplausos que se hicieron clamorosos. Tránsito después por el amor con 'Adónde irán los besos', precediendo a otra de las novedades, 'No me digas', que incorpora aires de blues sosegado y una letra desasosegada.

Esa fue la estructura general, desgranando paulatinamente las nuevas composiciones en medio de sus canciones más populares. De aquellas, 'Nos están preguntando' puso al lado de un piano de hilo melancólico y orfebre las lágrimas infantiles que desencadenan los mercaderes de armas y «tanta gente que quiere matar»; 'Así me siento hoy' fue una confidencia en la que unió el pesimismo del viento negro y los rayos de sol, conmucho ritmo; y para el final, antes de los bises, reservó 'Digo España', reivindicación desde la izquierda de la patria, «digo España y qué bien suena esa palabra./ No la arrojo contra nadie,/ contra nada». Un tema que recibió el beneplácito del respetable. Entre los clásicos, 'La madre', sobre la heroína, «que dicen que vuelve»; 'A dónde irán los besos'; 'Bailarina'; la 'Danza del cuélebre'; las aplaudidísimas 'El abuelo' y 'La planta 14', que el público reconoce ya como propias; recuperó, en fin, 'Canción pequeña', mucho más grande que su modesto título, para seguir con 'Soy un corazón tendido al sol' y 'Solo pienso en ti', con las que casi se cae el teatro. En el colofón, 'Asturias', el conocidísimo poema del salmantino Pedro Garfias, y la última de las novedades, 'He cortado estas flores', flores para las fosas comunes y para esparcerlas por toda España, «por tanta sangre inútil que nos reclama». La cantó a solas Víctor con David San José, que llevó la solemnidad al piano ante un espectante silencio que acabó siendo ovación emocionada, con el público puesto en pie.

Víctor Manuel reiventado, un joven de setenta y un años que a juzgar por la clamorosa despedida que se le dispensó en este comienzo de gira, tendrá multitud de ovaciones durante la misma. Siempre termina por poner las cosas en su sitio.