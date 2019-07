Las viejas canciones británicas El patio del Antiguo Instituto, lleno hasta la bandera para el concierto del Coro Clare College de Cambridge. / JUAN CARLOS TUERO El Coro Clare College de Cambridge, dirigido por Graham Ross, se lleva los aplausos en el Festival de Música Antigua de Gijón SARA PÉREZ GIJÓN. Martes, 9 julio 2019, 00:13

La música antigua de ayer venía de Inglaterra. El Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón acogió la actuación del coro Clare College de Cambridge, enmarcada dentro del Festival Música Antigua que se celebra estos días en la ciudad. Con su director Graham Ross al frente, el coro ofreció un delisioso programa a capella de obras tanto inglesas como españolas, abarcando un un periodo de más de quinientos años, desde el siglo XV hasta bien entrado el siglo XX, con el objetivo de celebrar la gran tradición coral que nos antecede, acercando al público una gran variedad de temas renacentistas, barrocos y otros más contemporáneos.

La formación, a la que dan forma once sopranos, seis altos, cinco tenores y cinco bajos, incluyó en su actuación motetes renacentistas de Byrd y de Victoria, 'partsongs' de Vaughan Williams y Stanford, el popular 'Summertime' de Gershwin e himnos muy conocidos, dentro de los cuales se incluye 'Abide with me'.