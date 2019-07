Voces llenas de ilusiónLa gira de la última generación de 'triunfitos' congregó a cuatro mil personas en Gijón dejando patente que el fenómeno fan se mantiene pese a haber perdido fuelle Algunos de los chicos de 'Operación Triunfo', en el escenario del Gijón Life, que ayer les recibió. / FOTOS: DAMIÁN ARIENZA JESSICA M. PUGA Lunes, 22 julio 2019, 00:20

La lluvia que cayó durante la mañana obligando a retrasar el Festival Aéreo de Gijón no llegó a arruinar la fiesta prevista para la noche. Los encargados de dirigir el espectáculo nocturno fueron los dieciséis concursantes de 'Operación Triunfo 2018', quienes, pasadas las nueve y media, salieron al escenario del Gijón Life decididos a poner la guinda al fin de semana asturiano.

Más de cuatro mil personas disfrutaron de ellos en la explanada frente a la Escuela Superior de Marina Civil de la ciudad. Algunos de sus seguidores más acérrimos hicieron cola desde media tarde para no perder detalle de un concierto que superó las dos horas y que rondó la cuarentena de canciones. Para evitar aglomeraciones, los organizadores acordaron abrir las puertas 90 minutos antes del inicio del concierto.

Los aplausos y los gritos del respetable -adolescentes y niños acompañados de sus padres en su inmensa mayoría-, se hicieron más efusivos en cuanto empezó a sonar la música, cuando Laura Andrés, profesora de la Academia, que les acompaña al piano, salió a escena con el resto de los músicos. En ese momento estalló la locura. Las pancartas con mensajes rozaron el cielo y los chillidos lo ocuparon todo.

La última remesa de 'triunfitos' ha hecho suya la canción 'This is me', tema principal de la película 'El gran showman'. Los dieciséis concursantes del 'talent' entraron al escenario del Gijón Life entonando bien fuerte las líneas que se refieren a la valentía y a perder la vergüenza. Con este tema iniciaron el concierto, defendiendo que «no dejaremos que nos tiren al suelo, hay un lugar para nosotros ya que somos gloriosos». Esta es una de las estrofas clave -aunque en inglés- de la canción que los jóvenes artistas han convertido en una especie de himno personal y de superación. Quién sabe si porque las comparaciones son odiosas y a ellos, inevitablemente, se les acababa equiparando con los concursantes de la edición pasada. La generación 2017 logró reunir a 10.000 personas un año antes en el mismo festival gijonés, mientras que los de 2018 han visto cómo variaban la ubicación de sus conciertos en Granada y Palencia por no haber superado las expectativas de entradas vendidas.

Sin pretender comparaciones, el concierto de 'Operación Triunfo 2018' en Gijón dejó momentazos. Los hubo en lo musical cuando los chicos cogieron la guitarra acústica y demostraron por qué la música es lo suyo. Y también los hubo en lo personal.

Tras 'This is me', llegó el saludo. Corrió a cuenta de Carlos Right y Sabela, la gallega de la edición, que agradeció «volver al norte». «Buenas noches Gijón... bueno, y de todos los sitios de donde vengáis», dijo, al tiempo que su compañero gritaba un ¡que viva el norte! Dos reflexiones festivaleras siguieron. La primera tuvo que ver, precisamente, con la necesidad de no perder el norte porque «un paraíso tan bonito como este no se debe perder». Carlos agradeció el cachondeo y los cachopos de Asturias, de los que dio buena cuenta durante el día, confesó.

La gran sorpresa musical de la noche llegó justo después. Alfonso, el primer expulsado de la edición, escogió Gijón para estrenar su debut musical. Aunque saldrá el próximo 26 de julio, el 'triunfito' quiso estrenar su ritmo urbano latino en la ciudad. «Quería que llegara este momento ya. Mi objetivo en la música es no olvidar la influencia de nuestra cultura y esta canción tiene todo de mí», contó tras fundirse en un gran abrazo con sus compañeros y agradecer al público que corease su nombre.

Luego sonaron auténticos himnos de la edición: Joan interpretó con la guitarra 'Bed I made'; Julia y Dave animaron la fiesta con 'Vivir'; Famous y María hicieron bailar con '1, 2, 3'; África enamoró y mostró poderío vocal con 'God is a Woman' y Alba y Noelia pidieron 'Respect'.

Uno de los momentos más íntimos de la noche lo protagonizó Damion. Interpretó 'Give me love' con la guitarra. El público, con las linternas de los móviles encendidas, lo celebró. El baile siguió de la mano de 'Feel it steel', con Famous (ganador de la edición) y Natalia, y con 'El cuarto de Tula', interpretado por Sabela, que no dudó en variar la letra para pedir sidra y recordar que gallegos y asturianos somos primos hermanos.

La montaña rusa de ritmos siguió con la intimidad que propuso 'One more try', de Marta. Los ritmos latinos cogieron protagonismo con 'Échame la culpa', de Sabela y Alfonso. Y la fiesta siguió con 'Another day of sun', de Marilia y Joan, y 'El ataque de las chicas cocodrilo' de Miki y Carlos Right. Hubo un momento romántico muy esperado cuando Damion y África interpretaron 'Perfect' y acabaron con un celebrado beso. Y otro más, con Julia y Carlos y 'Mi historia entre tus dedos'; ellos no se besaron pero no hizo falta.

Para acompañar las voces de los chicos, dos pantallas a los lados que proyectaban imágenes en directo de lo que sucedía en el escenario y una gigante al fondo en la que se pudieron los videoclips de las canciones acompañaron el show.

El concierto fue, sin dudas, variopinto, pues tan pronto sonaban ritmo latinos como le daban al reguetón, al pop noventero inglés y a esa especie de nueva rumba catalana que los chicos de La Pegatina prestaron al 'triunfito' Miki Núñez para representar a España en el último festival de Eurovisión. 'La Venda' tampoco podía faltar en un concierto inolvidable para los cuatro mil fans que pasaron por taquilla.