Voces a los ritmos de la calidez y la tradición en un Jovellanos a rebosar Los integrantes del coro Charleston Gospel Voices, en acción sobre el escenario del Jovellanos. / FOTOS: PALOMA UCHA El coro Charleston Gospel Voices llevó al coliseo el espíritu de celebración y alegría de las iglesias de Carolina del Sur PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Domingo, 16 diciembre 2018, 02:07

El festival de Góspel trasladó ayer a los espectadores que llenaron el Teatro Jovellanos hasta la bandera a las raíces del género tal como siguen vivas en las iglesias negras de Carolina del Sur, porque el conjunto Charleston Gospel Voices ofreció al público un concierto que tuvo mucho de la celebración compartida entre música y devoción que se despliega en esas capillas sureñas.

Los de Charleston actuaban por primera vez en España con un proyecto impulsado por Mildred Daniels, ex componente de la formación Dr. Bobby Jones & The Nashville Super Choir, y por Tony Washington, director y solista del coro de la iglesia baptista The Abundant Life Tabernacle. Sus temas se inspiran en los himnos interpretados a capella en las congregaciones religiosas dando lugar a un estilo de góspel muy singular y marcado por una poderosa base rítmica. El resultado lo vimos anoche: un elenco de voces tan cálidas como bien armonizadas que despiertan pronto la empatía del público sin perder su esencia fiel a la tradición, con solistas de estimable calidad y una gran banda.

Abrieron introduciéndonos en su capilla con una hermosa interpretación de 'Our father's prayer' -es decir, del 'Padrenuestro'- y, con la salida a escena del reverendo y director, abandonaron el recogimiento para abordar una poderosa versión de 'The Lord is blessing me' que hizo arder las primeras palmas del respetable.

Con 'This joy' exhibieron su perfecta conjunción con nuevo jolgorio y aclamación generales. Una fiesta que seguiría con 'Uncloudy Day', con protagonismo total del reverendo Washington, y después llegó un remanso -es un decir- con una portentosa versión de 'God is blessing me', con otra de las espectaculares solistas dando toda su técnica y pasión, que hundió el teatro en aplausos. Tampoco faltaron el tributo a la gran Aretha Franklin ni el saludo navideño con el 'Wish you Merry Christmas'.

Más pólvora con el reverendo y 'Won't he make you clean' y otra milagrosa potencia de mujer en 'Now behold the lamb'. Y así hasta el 'Hey Man'.

'Can't nobody do me like Jesus' fue puro jolgorio y desenfreno y después vino la calma con 'Jesus Christ is the greatest gift' antes del desfile final a la altura con 'Happy Day' y todo el teatro en pie y pidiendo el bis: 'When the saints go marching in'. Espectacular. Y hoy despedirá el festival otra propuesta de indudable atractivo: la de Joshua Nelson & The New Yorkers Gospel.