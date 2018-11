Una vuelta de tuerca a la música ambiental Portico Quartet, en el Teatro Jovellanos. / ARNALDO GARCÍA Portico Quartet recibió ayer el aplauso del Teatro Jovellanos por su propuesta electroacústica para el Festival de Jazz P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Sábado, 10 noviembre 2018, 01:31

Pocos públicos hay tan abiertos y desprejuiciados como el de los aficionados al jazz. Lo saben bien los organizadores de festivales dedicados a esta música, fronteriza como ninguna, a la hora de incluir en sus programaciones a artistas de las más diversas procedencias estéticas. El festival de Gijón no es una excepción y al lado de propuestas más o menos canónicas apuesta habitualmente por mostrar el trabajo de músicos que merodean por los territorios de frontera. Ayer en el Teatro Jovellanos tuvimos ocasión de ver a una de esas bandas, los británicos Portico Quartet, un conjunto que encaja con la misma oportunidad en un encuentro de música electrónica que en uno de contenido específicamente jazzístico.

Texturas instrumentales, minimalismo con soporte en el jazz y creación de atmósferas sonoras,son la base de la inclasificable personalidad de este grupo que surgió hace más de una década en Londres como aventura experimental. La leyenda cuenta que su fundador Duncan Bellamy, tras adquirir un tambor Hang -uninstrumento de percusión creado en pleno siglo XX- buscó la complicidad de sus amigos Milo Fitzpatrick, Jack Wyllie y Nick Mulvey, todos con formación clásica e interesados por los sonidos étnicos, para explorar juntos las posibilidades del instrumento en las inquietudes que los cuatro compartían. De ese azar surgió Portico Quartet y su disco de debut "Knee-deep in the North Sea" (2007), que prontó despertaría el interés del público más inquieto. Cuatro álbumes más tarde y tras varios cambios en la formación (Keir Vine sustuiría a Mulvey), los británicos han regresado a sus orígenes con 'Art In The Age Of Automation' (2017), el trabajo que consolida su identidad como banda y que los muestra tal como anoche los disfrutó el público gijonés.

De su último disco fueron la mayoría de los temas interpretados anoche en un concierto que fue sobre todo un viaje alucinante por la exuberancia sonora que muestran los británicos en su directo y de la que dejaron para el no muy numeroso público del Jovellanos diamantes de la envergadura de 'Current history', 'Endless' u 'Object'. Temas que formaron una auténtica catarata de emociones subrayadas por el virtuosismo de músicos como el líder Jack Wyllie al saxo hipnótico o el extraordinario batería Keir Vine. Un gran concierto que consolida la apertura de mentes de este festival.