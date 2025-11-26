Llega el nuevo festival Artístiques

A. Villacorta Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:33 Comenta Compartir

Todo está ya listo para que este sábado, de 19 a 00.30 horas, abra sus puertas en los ovetenses Kuivi Almacenes el nuevo festival interdisciplinar Artístiques, una cita gratuita en la que las artes escénicas y plásticas se entrecruzarán con la música. Un efervescente cartel de jóvenes mujeres creadoras en el que la parte musical correrá a cargo de Süne, que llegará con su trikitixa desde el País Vasco, y Catuxa Salom, venida desde Galicia para conjugar sones contemporáneos y tradicionales. Y, junto a ellas, la guinda del pastel la pondrá la I Muestra de Asturianada Electrónica. Por un lado, con la voz y la letra de Alicia Villanueva, la música de Llevólu'l Sumiciu y también las letras de Blanca Fernández. Y, por otro, con la voz de Lucía Rojo, la música de Fruela 757 y las letras de Ánxela d'Ávila y Marina Pangua.

En total, interpretarán seis piezas inéditas con las que intentarán actualizar los mensajes de la tonada y despertar el interés por un género que a las nuevas generaciones les queda demasiado lejos. Y, hasta ahí, la parte sonora, pero es que, en el plano de las propuestas escénicas, los Kuivi también albergarán al estreno de cuatro obras: dos de ellas, a cargo de artistas profesionales (la bailarina Xana Llaneza y la actriz, música y creadora escénica Paula Mata) y otras dos, ensambladas por alumnas de la ESAD (Carmen Capellá, Adriana Yáñez, Nora Junquera y Julia Azcano).

Y, finalmente, diez artistas darán forma a las artes plásticas con una temática que son muchas: identidad asturiana, gente moza, feminismo y, sobre todo, una enorme libertad creativa para desarrollar obras en directo que, además, estarán a la venta: Dido Carrero, María Ortiz, Luzía Pedregal, Clara Nieto, Celia Pandiella, Inés Benito, Iratxe Esteve, Raquel Mañana, Juls y Lucía Álvarez.

Una innovadora propuesta que llega a traer aires frescos y comprometidos a la creación asturiana y en asturiano y que va a suponer «todo un hito», en palabras de la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, con las firmas de Ixuxú Cultura y Puru Remangu.

Temas

Vanessa Gutiérrez