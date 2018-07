«Qué más da dónde nacimos, no somos dueños de la tierra» Dana Raz, ayer en plena clase, en la Laboral. / AURELIO FLÓREZ «¿Que en Asturias no hay contemporáneo? pues nosotros lo estamos haciendo», dice la creadora, que ayer abrió curso en Gijón Dana Raz Bailarina y coreógrafa israelí PACHÉ MERAYO GIJÓN. Martes, 24 julio 2018, 00:13

Lleva cinco años aprendiendo a ser asturiana, pero en su acento sigue estando Bat Yam, la ciudad al sur de Tel Aviv en la que nació en 1985. Por eso, aunque quisiera hablar solo de arte, del arte que crea con sus movimientos, Dana Raz, bailarina y coreógrafa, no puede evitar llevar sus palabras a la tierra de la que viene y a la herida abierta en ella. «Si fuera por mí viviríamos todos juntos y en Paz en Israel», dice mientras sus alumnas del curso intensivo de danza contemporánea que abrió ayer en Laboral Ciudad de la Cultura, en el Conservatorio, esperan sus órdenes. Impulsado por ella y por Elisa Novo, celebra esta semana, hasta el viernes, su segunda edición.

-¿Los bailarines suelen buscar plaza en las grandes capitales. ¿Qué le trajo a Asturias desde tan lejos?

-El amor y la propia danza. Es un lenguaje universal, que se puede hablar en todas partes. Conocí a mi chico y después de mucho tiempo bailando por el mundo, decidimos que Asturias era un gran sitio para quedarse.

«A los 15 años ya supe que que yo era danza y que sin ella para mí la vida no era nada»

-Pero aquí la danza contemporánea parece no haber despertado del todo.

-Pues por eso, quizá. ¿Qué en Asturias no hay contemporáneo?, pues nosotros lo hacemos y eso estamos haciendo. Nuestra intención es abrir una plataforma y dar una oportunidad a quienes tienen talento y ganas.

-¿Qué aporta Dana Raz a la danza?

-Técnica, esfuerzo, amor por lo que hago y un lugar del que partir. Esa plataforma de la que hablo, con voluntad internacional, es un proyecto por el que estamos trabajando.

-¿El curso de Gijón es parte del plan?

-Claro. Contamos este año, que es la segunda edición, con 15 alumnos y alumnas de altísimo nivel y para implicarles en la aventura contamos con un plantel de profesores excelente, que incluye a Iratxe Ansa, Thomas Noone, Igor Bacovich y Nir Even Shoam.

-¿Técnica o improvisación?

-Ambas cosas. Sin técnica no hay danza, ni por supuesto improvisación posible. El clásico tiene que estar asumido y a partir de su conocimiento se llega al contemporáneo, que tiene hasta una parte teatral.

-¿Es más completo?

-Sin duda. Hay quien cree que no requiere esfuerzo, pero es todo lo contrario. Te pide mucho más. Exige una profunda investigación del cuerpo.

-He leído que empezó a bailar por casualidad.

-Sí, era superenergética de pequeña y mi madre no sabía qué hacer conmigo. Por eso me llevó a clases de danza. A mí no me llamaba la atención, pero a los 15 años ya sabía que yo era danza y que sin ella la vida para mí no era nada.

-¿Cómo se ve el conflicto palestino israelí a miles de kilómetros?

-Si por mi fuera todos seríamos amigos y viviríamos juntos en paz. Prefiero no entrar en el conflicto, pero lo que tengo claro es que debemos recordar que somos del mundo. Qué más da dónde nacimos. No somos dueños de la tierra.