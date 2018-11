«Es necesario retomar las excavaciones en la Campa Torres»

La arqueóloga Carmen Fernández Ochoa habló ayer en el Ridea sobre los 'Modelos de ocupación romana en la región central de Asturias. A propósito de los testimonios romanos de Gijón' y aprovechó la ocasión para reclamar «apoyos y continuidad para proyectos de excavaciones de larga duración» en nuestra región, ya que, aseguró, «la arqueología asturiana es rica y la pena es que no se dediquen demasiados medios a la investigación». Catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) desde hace un mes, después de su jubilación en mayo pasado, la historiadora que dirigió durante más de tres décadas los trabajos en los yacimientos romanos gijoneses afirmó en declaraciones a este periódico que «estaría muy bien recuperar la excavación de la Campa Torres y renovar algunos bienes patrimoniales que se presentan al público, ya que nada es eterno y precisa renovarse».

La evocación a las investigaciones realizadas por su equipo en la Campa Torres, las termas del Campo Valdés o Veranes le dieron pie a Fernández Ochoa para subrayar que «para poder elaborar algo conceptualmente debe dedicarse mucho tiempo, las excavaciones tienen que ser largas y continuadas, la arqueología es lenta y hay que hacerla con cabeza, pero sobre todo con medios», algo que en su opinión «hubo en Gijón en su momento y es lo que hizo que saliera adelante».

Gracias al resultado de esos trabajos se puede constatar hoy que el asentamiento romano gijonés constituía «junto al localizado en Lugo de Llanera una de las 'civitates' desde las que se controlaba política y administrativamente la región central», uno de los modelos sobre los que giró su conferencia, que también abordó las villas o mansiones, «núcleos de menor identidad alrededor de las 'civitates'», detalló.

Los hallazgos de Gijón y otros yacimientos han servido para reescribir una parte de la historia de Asturias, constatando, a juicio de la investigadora que «nosotros no somos el Mediterráneo, pero tenemos una romanización atlántica. Lo que sucede es que siempre hemos visto la romanización desde la óptica de los escritores grecorromanos, para quienes lo que no era mediterráneo no era cultura, pero eso se ha superado ya», explicó.