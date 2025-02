«Necesito como el aire que respiro volver a ver las plateas llenas»

m. f. antuña Jueves, 3 de junio 2021, 01:26 Comenta Compartir

Dice que anda en un sinvivir de trabajo y que no tiene tiempo ni para comer. Pero ya tiene mesa reservada en Oviedo Juan Echanove (Madrid, 60 años ) que el sábado y el domingo se sube a las tablas del Campoamor con 'La fiesta del Chivo', versión teatral de Natalio Grueso de la novela de Mario Vargas Llosa. Carlos Saura está en la dirección de un elenco que completan Lucía Quintana, Manuel Morón, Eduardo Velasco, Gabriel Garbisu y David Pinilla.

–Vargas Llosa, Carlos Saura y usted. Trío de ases.

–Yo no llego ni a la altura de la suela del zapato a ninguno de los dos. Lo que he hecho es hacer mi trabajo lo mejor posible, siendo muy fiel al texto y pensando en la responsabilidad que supone trabajar con dos genios.

–¿Tanto impone?

–Tener en tus manos una joya es una responsabilidad. El reto era cómo volcar al teatro ese torrente de detalles y situaciones de la novela. Yo tomé la decisión de integrarme cuando pude leer la adaptación de Natalio Grueso. Me di cuenta de que era una bonita manera de contar la historia.

–¿Cómo ha vivido el proceso Vargas Llosa?

–Mario vino a ver un ensayo general y le entusiasmó, nos colmó de elogios, se alegró mucho de que su novela hubiera caído de pie. Volvió después con Isabel Preysler a la primera función y volvió a decir lo mismo, que le parecía maravilloso, que nos deseaba lo mejor. La apreciación del autor para nosotros fue clave. Le llevamos como un padre espiritual.

–¿Cómo lleva lo de meterse en la piel de un sátrapa?

–Si uno establece trabas éticas o morales hacia los personajes que interpreta está muerto. Solo harías lo que no tiene riesgo, lo que siempre queda bien y yo creo que el teatro necesita de otros ingredientes para hacer brotar la vida. Para mí no existe diferencia entre un malo muy malo y un bueno muy bueno. Se trata de que el espectador entienda lo que estás haciendo.

–¿Pero establece alguna relación con el personaje?

–No tengo ninguna relación. Yo llego al teatro, me visto de Trujillo y soy fiel a la descripción que hace la obra, pero cuando termina la función me quito el traje y me voy con los compañeros a tomar una cerveza. El que se lleve el personaje a casa debe tener una vida muy escasa.

–¿Qué dificultades tiene el rol?

–Es difícil. Había que basarlo en detalles visibles y no había que subrayar de ninguna manera su maldad. La labor mía y la de todos mis compañeros es recrear de una manera viva todo lo que Vargas Llosa cuenta. Vivimos en un mundo de violencia, crímenes, asesinatos. Yo ahora estoy grabando 'Desaparecidos', y todo el material tiene que ver con el dolor, la muerte... Si realmente llegara a plantearme el dolor que me puede producir encarnar a estos personajes, no sé qué sería de mí.

–¿Cómo es trabajar con Carlos Saura?

–Maravilloso. Es un caballero, un tipo enormemente educado, sensible, que tiene un criterio estético enormemente inteligente y que deja a los actores hacer. Hemos compuesto un sexteto que todos los días nos reunimos a disfrutar.

–¿Se disfruta más ahora?

–Le aseguro que sí. Nosotros llevamos en gira, sufriendo todas las reducciones de aforo e imposibilidades, desde julio de 2020 y hemos podido ir apreciando primero una sociedad atenazada por el miedo y luego, bañada en esperanza. Yo necesito como el aire que respiro poder volver a ver las plateas llenas sin reducciones de aforo. Hay tal necesidad de acudir a los espectáculos en vivo que los que nos dedicamos a esto tenemos una reflexión creativa muy potente, porque es muy posible que cuando la situación sea mínimamente normal, el espectador demande más. Tenemos que estar muy bien preparados para producir, hacer cosas nuevas. Pero ese es un discurso para 2022, por ahora nos toca seguir por estos carriles que nos hemos trazado. Yo creo que estamos viviendo la peor gira de nuestra vida sin duda, pero también la más bonita. Tengo la sensación de que no la olvidaré en mi vida, por mucho que haga luego y haya hecho antes. Me ha permitido volver a reeditar ese compromiso de por vida con el teatro.

–¿O sea que algo bueno saldrá de la pandemia?

–No me cabe ninguna duda. En el plano teatral, vamos a producir más y mejor, vamos a atender ese reclamo de la gente, esa necesidad de encontrarse con algo que han visto casi en peligro que es su teatro.

–La tele y el teatro van para adelante. ¿El cine?

–Tiene un problema, el mismo que tuvo cuando apareció la televisión. Yo esto ya lo he vivido. El cine que se hace en España si no está apoyado por una cadena en abierto o plataforma de pago no tiene posibilidades de exhibición. Estamos en un mundo en el que Amazon ha comprado Metro Goldwyn Mayer, esto nos marca el camino. La televisión cuenta con los mismos profesionales que hacen las películas, los mismos directores, guionistas, operadores de cámara y actores y el trabajo no difiere mucho de lo que se hace en una película. El cine de ser mayoritario ha pasado a un segundo plano.

–¿En qué más anda metido?

–Estoy pendiente de la segunda temporada de 'El Cid', pero no creo que arranque hasta el año 22. Y tengo muchísimas cosas. En un par de años tengo que renunciar al ocio diurno y nocturno porque no tengo tiempo más que para el trabajo. El año que viene voy a dirigir e interpretar otro texto, seguiremos con 'Desaparecidos'...

–¿De comer bien tiene tiempo?

–Casi que no. Tampoco.

–¿Ni en Asturias?

–Ya tengo mesa reservada en la Taberna del Zurdo. Los conocí la última vez que estuve en Oviedo con la hostelería cerrada y me trajeron un cachopo a casa más grande que yo. Qué gente más amable, qué rico comí... En Asturias no se come bien, se come muy bien, y además, no solo en la élite de lo que es la gran cocina, que tiene dos puntales fundamentales, la familia Morán y la familia Manzano. Pero es que Asturias no es que tenga una visita, tiene unas vacaciones de un mes y no te la acabas.