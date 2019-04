«Necesito encontrar a los personajes desde las entrañas y el instinto» Verónica Echegui. / EFE La intérprete madrileña llega mañana a Oviedo convertida en Gelsomina en 'La Strada', la versión teatral de la película de Fellini diriga por Mario Gas MARIFÉ ANTUÑA Viernes, 12 abril 2019, 01:53

Se estrenó en noviembre pasado en Avilés y ahora regresa a Asturias 'La Strada', la versión teatral de la célebre película de Fellini adaptada por Gerard Vázquez y dirigida por Mario Gas. Verónica Echegui (Madrid, 1983) se mete en el papel de Gelsomina. Alberto Iglesias y Alfonso Lara la acompañan en escena.

-¿Pesa la sombra de Giuletta Massina?

-A mí me ha acompañado su sombra, no ha sido un problema ni un obstáculo, lo que hizo es inimitable, ella es Gelsomina. Me inspiré en lo que descubrió, que es oro, que es la esencia del personaje.

-¿Cómo es su relación con la película?

-La había visto hacía tiempo, Fellini es uno de mis directores favoritos, pero la revisioné. Verla me inspiró para fijarme no solo en Giulietta, sino también en la historia.

-¿Qué tiene su Gelsomina de especial?

-Todo. El personaje que está sobre el papel es imposible que no sea especial: por lo que dice, por la pureza de sus actos... Es única, es como un papel en blanco que no ha conocido el mundo, pero sin embargo es profundamente sabia. Ha vivido encerrada, no sabe cómo relacionarse, no domina las artes sociales, pero se hace preguntas muy potentes acerca del sentido de la vida y la muerte.

-¿Usted se ha hecho esas preguntas potentes?

-Sí, en todos los personajes hay preguntas. A veces comparto esa inquietud de Gelsomina sobre si merece la pena la belleza a pesar de toda la crueldad y a pesar de lo más nocivo y terrible del ser humano.

-¿Encontró las respuestas?

-No, qué va. Aquí sigo, a ratos una cosa, a ratos otra.

-¿Qué diría Fellini si les viera?

-Le haría gracia que sus obras se sigan versionando.

-'La Strada' es cine, ¿por qué es también puro teatro?

-Por el conflicto, es universal. Cuando una obra es buena, puede tener cualquier formato, no necesita unos mimbres o una fórmula para poder decir o decidir si tiene que ser cine, tele o teatro. Es una gran historia de amor y de desamor, es la historia de la humanidad, es una gran tragedia. Ellos son víctimas de sí mismos, de su incapacidad emocional, que les aboca a un destino fatal. Queriendo querer y que les quieran se destruyen a sí mismos.

-¿Como fue el proceso para llegar hasta aquí?

-Hubo un poco de todo. Me lo pasé muy bien y me costó, a veces se me resistía. El trabajo mental no me sirve de mucho, necesito encontrar a los personajes desde las entrañas, desde el instinto.

-¿Qué me dice del trabajo con Mario Gas?

-Fue interesante, bonito, intenso... Se trabaja duro, son muchas horas, pero merece la pena, la obra funciona muy bien y hemos podidos disfrutar de los personajes.

-Estrenaron en Avilés. ¿Cómo ha evolucionado la función desde entonces?

-Ha cambiado en los pequeños detalles, los matices, ahora está mucho más llena de pequeñas cositas.

-Alberto Iglesias y Alfonso Lara la acompañan.

-Son dos de monstruos. Es mi tercera vez en un escenario e impone; con ellos siento que tengo una red fantástica de contención.

-¿A la tercera va la vencida? ¿Se queda para siempre?

-Me encantaría, pero me gustaría poder combinarlo con otros trabajos. El teatro requiere mucha dedicación, pero no me importa, me apasiona.

-Cine, tele y teatro, dentro y fuera de España. ¿Cómo lo hace?

-Primero una cosa, luego otra. Y que todavía no tengo hijos, y solo tengo que preocuparme por mí y mi pareja.

-Ha trabajado fuera de España. ¿Hay grandes diferencias?

-No, la diferencia es el cambio de cultura y el presupuesto. Con más dinero hay más tranquilidad, más tiempo, pero el talento lo encuentras en todos los sitios.

-¿Y en España más?

-Hay algo aquí muy especial, un fuego, unas ganas de contar que se aprecian mucho en el extranjero. España es un referente.

-¿Qué proyectos tiene?

-Me voy a Londres a hacer una obra de teatro. Es un texto de Kenneth Lonerghan, que escribió y dirigió 'Machester by the sea'. Se titula 'El mensajero de las estrellas' y la dirige Sam Yates. Empiezo a ensayar en una semana y media y estrenamos en mayo, estaremos 13 semanas en Londres. Mi papel es el de una portorriqueña que vive en Nueva York . Es un personaje que tiene mucho desarrollo, junto con los de Mathew Broderick y Elizabeth McGovern.

-¿Va a acabar yéndose fuera de España?

-No, aquí está mi casa, me gusta trabajar fuera si hay proyectos guais. Es un regalo que me hace la vida.

-¿Estrenos pendientes?

-'Días de navidad', una serie de Netflix, se estrenará después del verano, y tengo una película, 'La ofrenda', dirigida por Ventura Durall.

-No se aburre. ¿Alguna espinita?

-Quiero hacer comedia.