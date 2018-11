«Es obligación de las instancias públicas fomentar el arte» El gijonés Jesús Iglesias. / J. D. REAL El gestor asturiano, que ha pasado por el Teatro Colón bonaerense, el Real y la Ducth National Opera, desembarca en Valencia Jesús Iglesias Noriega Director del Palau de les Arts ALBERTO PIQUERO GIJÓN. Domingo, 4 noviembre 2018, 01:30

A partir del próximo mes de enero, Jesús Iglesias Noriega (Gijón, 1971) será el director del Palau de les Arts, el teatro de la ópera valenciano que bajo la tutela de Helga Schmidt ha sido puesto bajo el foco judicial, pendiente la anterior responsable de una acusación de prevaricación, malversación y falsedad. Jesús Iglesias accede al cargo con el limpio propósito de mirar hacia adelante y no hacia atrás.

-¿Cómo empezó este viaje profesional que le ha llevado al Palau de les Arts?

-Crecí desde niño en un entorno donde estaba presente la música. Estudié en el conservatorio y, después, hice Económicas, hasta que llegó un momento en el que tuve clara la idea de combinar las dos facetas, pero del otro lado de la música, como gestor cultural. Hice un master de gestión cultural, lo que era muy novedoso por aquella época, hacia 1993. Y el primer destino fue el Teatro Colón, de Buenos Aires, al principio con prácticas a tiempo parcial y posteriormente en el equipo de dirección artística. Allí estuve hasta que me llamó García Navarro para el Teatro Real, donde permanecí desde 1997 a 2012, en el que me trasladé a Holanda (Dutch National Opera). Fue un cambio grande y he tenido muchas experiencias nuevas, he aprendido mucho. Ahora, el salto es pasar de ser un miembro del equipo a cabeza de la organización. Me han animado y en ello estoy.

-¿Suceder en el puesto a Helga Schmidt y la sombras que ha dejado a su paso puede enturbiar de algún modo su cometido?

-Espero que no. Miro al futuro. Mirar hacia atrás no merece la pena, salvo para aprender de los errores propios. Por lo demás, soy positivo por naturaleza. Empezaremos a partir del lugar en el que estamos, con gran confianza en lo que ha de venir.

-Una de sus aspiraciones es la de que la ópera sea popular, pero sin sacrificar su calidad. ¿En los últimos años ha ido ganando público de modo ostensible el género operístico?

-En general, la base social se ha ampliado. Es lo razonable, pues el dinero público que la subvenciona exige esa ampliación. No digo que se popularice, evitando la interpretación peyorativa de rebajar la calidad a la que podría conducirnos ese concepto; pero sí conseguir que todo el mundo tenga la ocasión de disfrutarla. Ello no quiere decir que a todas las personas deba gustarles la ópera, como tampoco el arte contemporáneo, por ejemplo; sin embargo, el programador tiene la misión de intentar seducir para lograr ese propósito.

-¿Por qué ha de ser subvencionada la ópera?

-Si se dejara todo al mercado, no se arriesgaría en los repertorios y se limitaría mucho. Tampoco tendría precios asequibles, por lo que volveríamos al elitismo del que nos ha costado tanto salir. Es una obligación de las instancias públicas fomentar el arte. Otra cosa es el control de las subvenciones. En Holanda, el arte está hipersubvencionado, pero se han de presentar proyectos muy pormenorizados a cuatro años vista que estén justificados al detalle.

-¿Tal vez ayudaría a la causa una educación musical desde los primeros años escolares?

-Llevo mucho tiempo desconectado de la realidad educativa española debido a los años que me mantienen en Holanda; no obstante, la sensación es la de que, en efecto, esa podría ser una de nuestras asignaturas pendientes, no sólo la musical, sino la artística en un sentido extenso. La educación de base es fundamental y un gran reto.

-¿Cuál es la situación en Holanda respecto de esa educación?

-En lo que conozco mejor, la etapa de secundaria y la universidad, existen más proyectos de integración y participativos. Por decirlo así, el mundo artístico está presente de manera cotidiana de un modo normal. Resulta algo familiar para el alumnado.

-Aunque sea desde la distancia, ¿sigue las temporadas operísticas de Oviedo?

-Más que eso, continúo siendo socio. Ahí me inicié como aficionado, cuando tenía sólo diez años. Hasta que me fui a Argentina, no falté. Desgraciadamente, he ido menos por Asturias en los últimos tiempos, aunque con este retorno a España, a Valencia, procuraré volver a frecuentarla. Cuando comencé a asistir a la Ópera de Oviedo, se consideró un hito que hubiera una segunda función, lo que explica cuánto ha crecido y la excelencia que ha alcanzado, tanto en representaciones como en número de funciones, amplitud de estilos... Títulos que se podía pensar que no tendrían aceptación y han tenido una gran respuesta del público. Se ha realizado una tarea digna del mayor elogio. Esta misma temporada, se ha puesto en escena un estreno mundial ('Fuenteovejuna'), lo que es de importancia sobresaliente.

-¿Son compatibles los Beatles y Mozart?

-Por supuesto. Cada cual en su contexto histórico, son respetabilísimos. Además, las emociones que yo siento con una ópera pueden ser las mismas que tenga un admirador de los Beatles o de Pink Floyd.