The Offspring, Kaiser Chiefs y NOFX, cabezas de cartel del Tsunami Xixón
Sábado, 2 febrero 2019, 00:24

El festival Tsunami Xixón celebrará este año su tercera edición los días 2 y 3 de agosto con un cartel en el que destaca la vuelta de The Offspring, acompañados de los británicos Kaiser Chiefs y NOFX como novedades destacadas. Con estos grupos a la cabeza del programa, casi cerrado, el evento seguirá siendo «una referencia en la escena punk y rock», como anunció ayer el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez, en la presentación. Los californianos The Offspring ya abrieron la primera edición de la cita, colgando el cartel de 'no hay billetes' al atraer a más de 8.000 asistentes, uno de los motivos que para el concejal justificaban su regreso, en el que podrán mostrar los sonidos de su último sencillo, 'Down'. La reconocida banda de rock Kaiser Chiefs pisará por primera vez la región para acudir al festival. Con ellos liderará el cartel de este año el grupo californiano Nofx, encabezado por Fat Mike. A estos grupos se sumarán otros como Danko Jones, Pulley, No Fun at All y The Baboon Show. Entre las bandas nacionales destacan Berri Txarrak, La M.O.D.A., Carolina Durante y Los Bengala, entre otras. El festival, que tendrá lugar nuevamente en la Universidad Laboral, comenzará a vender los abonos el próximo jueves 7 de febrero a un precio inicial de 39 euros. Además, por primera vez se organizarán, vía 'app', autobuses para acudir al evento desde otras ciudades españolas.