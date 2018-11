La oposición en bloque responsabiliza a Cultura de desmantelar el circuito de teatro en Asturias Lamenta que hayan excluido a las compañías profesionales a la hora de tomar una decisión y le insta a retomar el diálogo para reconducir la situación MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:35

Los grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado responsabilizan a la Consejería de Cultura, y en especial a su viceconsejero, Vicente Domínguez, no solo de desmantelar el Circuito de Artes Escénicas , sino de haber desarrollado una política cultural «nefasta». Así, los representantes de PP, IU, Foro y Ciudadanos hasta ven comprensible que los representantes de Escenastur, la asociación que engloba a la mayoría de los grupos teatrales asturianos, haya pedido la dimisión del consejero de Cultura, Genaro Alonso, y su viceconsejero. Tan solo Lucía Montejo, de Podemos, prefiere no menear el árbol de la dimisión y, aún siendo muy crítica con el Gobierno, prefiere instarle a que retome el diálogo con las compañías de teatro para salir del atolladero en el que parecen haberse metido.

De hecho, Podemos había presentado en su día una iniciativa pidiendo que se aumentase la cuantía que se destinaba al Circuito de Artes Escénicas del Principado. «Lo que están haciendo es todo lo contrario, lo están desmantelando», lamentaba Montejo. Su partido también impulsó mociones en diferentes ayuntamientos para que se sumasen al programa y Mario Suárez del Fueyo, de Xixón Sí Puede, fue uno de los que participó en la concentración del lunes en Gijón, en la que se pidió la dimisión de los máximos responsables de Cultura. Montejo cree que la Consejería debería apoyar decididamente al teatro profesional asturiano «porque es un sector productivo importante, aporta al PIB y su garantía vital depende de ello». Cree que la decisión de cambiar el sistema anterior por una línea de subvenciones a los ayuntamientos «repercute negativamente en las compañías y se hizo sin tenerlas en cuenta. Una medida de tal calado no se puede hacer con el sector en contra», criticó. «Ceo que es responsabilidad de Cultura que esta relación se haya roto. Ellos son quienes tienen que liderar la vía para encontrar una solución», pidió.

También desde Izquierda Unida han sido críticos con las políticas culturales socialistas con el teatro, hasta el punto de que Concha Masa ve comprensible que Escenastur pida la salida de los responsables de Cultura. «Comprendo que pidan su dimisión, porque no han hecho ningún esfuerzo por la gente del teatro», dijo. Aún así, cree que «a estas alturas de legislatura, que dimitiesen sería un acto simbólico, así que lo que les pedimos nosotros es que se sienten a negociar». Masa recordó que IU ha impulsado varias iniciativas en su favor. «Les apoyamos completamente, porque la situación está yendo a peor, pero en Cultura no parece que tengan mucha disposición de trabajar, hacen las cosas a su manera y no nos parece que sea el mejor sistema». Recordó que «las obras teatrales son piezas únicas, no tiene sentido sacar las funciones a concurso público. Debería explorarse la nueva Ley de Contratación y utilizarse de la mejor manera posible para no perjudicar a las empresas de teatro.

Pedro de Rueda Partido Popular «Nunca se han tomado en serio a la gente del teatro y tampoco saben qué van a hacer con la OSPA»Concha Masa Izquierda Unida «Comprendo que pidan su dimisión, porque no han hecho ningún esfuerzo por el sector de la cultura»Pedro Leal Foro Asturias «Si no salvan el circuito de teatro están condenando a las artes escénicas asturianas»Nicanor García Ciudadanos «La política cultural de este Gobierno esta legislatura ha sido nula, nefasta. En realidad ha sido ninguna»Lucía Montejo Podemos «Apostábamos por invertir más en el circuito, y sin embargo lo que hacen es acabar con él»

Entre los más críticos con Alonso y Domínguez se situó ayer Nicanor García, portavoz de Ciudadanos y responsable del área de Educación y Cultura de su partido. «El Principado le traspasa el problema a los Ayuntamientos, eso no es una política cultural seria.La gente del teatro son un montón de autónomos cotizando y empleando a gente, pero no se les ayuda. En Cultura deberían repensar la situación y retomar el sistema que había antes. Empezar a planificar ya el año que viene y contar con los profesionales, porque los excluyeron totalmente. Es normal que pidan su dimisión, porque se sienten agraviados. El modelo que les ofrecen es impresentable, porque los ayuntamientos tienen que adelantar el dinero y esperar luego que se apruebe la subvención». Y añadió que «la política cultural es la hermana pobre de todas las políticas de este Gobierno, no se ha aumentado la inversión en ningún campo. Tenemos los centros culturales a medio gas y la política de la Consejería, y en especial de la Viceconsejería de Cultura, en esta legislatura ha sido nula, nefasta. En realidad ha sido ninguna».

Pedro de Rueda, del PP, cree que en Cultura «no se han tomado nunca en serio el tema del teatro. El circuito llevaba 20 años funcionando y lo que no pueden hacer es dejarlo morir sin darle una solución. En las reuniones con ellos alegaron que era la Ley de Contrataciones del estado la que les obligaba a cambiar el sistema, pero en otros sitios como en Madrid se utiliza una vía a través de una excepción que recoge la ley precisamente para las artes escénicas», apuntó. Y recordó que en Galicia, desde Cultura, destinan 0,56 euros por habitante a las artes escénicas; en Cantabria 0,55 y en Asturias, 0,11 euros. En su opinión, la política cultural falla por todos los sitios. «Tampoco saben qué hacer con la OSPA y preguntaremos en la Junta por las bibliotecas, que tampoco reciben nada. La partida en Cultura es pequeña y además tenemos que pagar los pufos del Niemeyer, donde nadie asume responsabilidades. El teatro merece un trato mejor y las compañías están luchando por su supervivencia, por lo que es comprensible que pidan su dimisión». Y recordó que Alonso «deja la parte cultural en manos de Vicente Domínguez, el responsable de todo, pero como solo el consejero comparece en la Junta, si se le saca del guion se pierde y no se puede hablar con él», lamentaba.

Pedro Leal, portavoz de Cultura de Foro, cree que «El Principado tiene que salvar el circuito de teatro, porque si no está condenando a las artes escénicas asturianas». En su opinión, «el sistema de subvenciones que plantean desde el Gobierno, lejos de dinamizar el sector lo desmotiva» y aboga por recuperar el anterior. «No hay que hacer experimentos con lo que funciona bien, sino mejorarlo» y añade que «esta condena significa más paro y desempleo en un sector que también genera riqueza, como es la cultura».

Desde la Consejería de Cultura y el grupo socialista en la Junta prefirieron ayer, sin embargo, no valorar la petición de dimisión por parte de Escenastur para Alonso y Domínguez.