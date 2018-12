«Estoy orgulloso de trabajar con los artistas y proteger su producto» Luis Mosquera Gallardo, en El Huerto, donde recibió su Semilla de Plata. / PALOMA UCHA A principios de los noventa se fue a Madrid y ha trabajado en los grandes coliseos españoles y en la ópera de Ginebra El avilesino Luis Mosquera Gallardo es el jefe de utilería del Teatro María Guerrero M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 30 diciembre 2018, 01:34

Ha pasado por todos los grandes teatros españoles. Luis Mosquera Gallardo (Avilés, 1966) es en la actualidad jefe de utilería y atrezzista en el Teatro María Guerrero de Madrid (Centro Dramático Nacional), pero antes de llegar a ahí trabajó en el Real, en el Apolo, en la Zarzuela. Y quiere seguir creciendo.

Es un técnico con grandes inquietudes artísticas. Ha sido «un poco actor», «un poco bailarín», es un apasionado de las máscaras y los títeres y es sobre todo uno de esos profesionales que están detrás para dejar que quien está delante haga su labor en unas condiciones inmejorables. «Siempre me he sentido orgulloso de trabajar con los artistas y proteger su producto», apunta Mosquera, que este mismo mes recibió la Semilla de Plata que otorga el Espacio Escénico El Huerto cada año.

Su currículo justifica con creces el galardón. Todo comenzó a fraguarse en Avilés, siendo un adolescente. Con 16 años empezó a hacer cargas y descargas de camiones en conciertos, con 18 se acercó al Instituto del Teatro y las Artes Escénicas de Gijón (ITAE, germen de la ESAD), donde hizo cursos de técnicas teatrales e interpretación y sin darse cuenta estaba llevando las luces de 18 compañías asturianas. Pero eso se le quedó corto y a principios de los noventa inició su aventura madrileña. Se fue becado a la Escuela de Tecnología del Espectáculo, y durante dos años se formó en gestión y producción teatral. «Después de trabajar un año, como hacen todos los técnicos y los actores, de camarero, encontré trabajo en el Teatro Apolo». Se estrenó con 'Los miserables', una producción potentísima en la que se encargaba de conducir una barricada. «Era una carga enorme, había que conducirla con una especie de joystick, tenía su intríngulis», rememora. Había 80 técnicos trabajando en cada función; nada podía fallar.

Cuando 'Los miserables' bajó el telón, se fue de 'correturnos' al Teatro Español. Casi un año se tiró cubriendo los descansos de quienes querían librar los sábados y otros festivos antes de moverse al María Guerrero. «Allí hice una gira fantástica, una producción de 'Martes de carnaval' con Mario Gas que nos tuvo siete meses de gira. Aquello eran giras, agarrabas la maleta como Concha Piquer y no volvías hasta que acabara, era una locura, conocer ciudades, gente, trabajar muchísimo», recuerda. Una oposición le llevó después como atrezzista al Teatro Real, donde estuvo nueve años.

El amor tuvo la culpa de su siguiente destino, allende las fronteras españolas. Se enamoró y se fue a Suiza, a Ginebra. «Estuve construyendo decorados para el Gran Teatro de la Ópera de Ginebra», relata. Y, por si fuera poco, realizó un proyecto pedagógico en el que a través de títeres se explicaban todas las profesiones del teatro.

Cuando regresó a España, se fue al Teatro de la Zarzuela como eléctrico y ahora, tras pasar una oposición, está en el Centro Dramático Nacional como jefe de utilería. «Espero no quedarme aquí, me quedan doce años para jubilarme y me gustaría moverme a algún otro sitio, como pasar al nuevo Real, en la parte de adjunto a la dirección técnica», afirma. A lo largo de todos estos años y tantas batallas, ha trabajado con nombres fundamentales de la escena española como José Carlos Plaza, Mario Gas, Plácido Domingo, Juan Echanove, Pilar Bardem - «su hijo Javier se tomaba el café en mi casa de piso compartido cuando era joven»-, por citar su solo algunos.

Ahora anda liado en el María Guerrero con el 'Calígula' de Mario Gas y con 'Quirófano', una producción experimental de Almudena Ramírez-Pantanella, y solo lamenta que el trabajo de los técnicos sea no solo un tanto desconocido y poco apreciado. «Ahora los técnicos están muy formados y tienen una inquietud artística muy amplia, yo creo que no somos ignorados, pero tampoco bien utilizados», afirma. Y añade una queja más explícita: «No eres profeta dentro de tu propio teatro», dice, y subraya que los directores artísticos están más centrados en su proyección personal que en aprovechar todo lo que el equipo puede ofrecerles.

Durante todos esos años en Madrid, Luis Mosquera no ha dejado nunca de lado Asturias. Ha colaborado siempre con Zig Zag Danza y, de hecho, todo el atrezzo de 'Heladia o los cuerpos de Atalanta', el montaje ganador del Premio Jovellanos a la producción escénica que se estrenó el otoño pasado en Gijón, lleva su sello.

Él solo tiene un truco para seguir al pie del cañón en los escenarios: «Que te entregues, si te motivas sale bien siempre, en el espectáculo jugamos con ventaja, porque lo hacemos todo con mucho amor y respeto a quien ofrece la imagen en el escenario».