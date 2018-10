Paco Ignacio Taibo II, nuevo director del Fondo de Cultura Económica mexicano

El escritor asturiano Paco Ignacio Taibo II (Gijon, 1949), creador de la Seman Negra, asumirá la dirección del Fondo de Cultura Económica mexicano a propuesta del que será próximo presidente del páis, Andrés Manuel López Obrador, que tomará posesión del cargo el 1 de diciembre. Taibo pasará así a estar al frente de una institución creada en 1934 por el historiador mexicano Daniel Cosío Villegas con el propósito de traducir libros de economía al castellano y hacerlos asequibles a los estudiantes del país. Desde entonces, ha editado más de 10.000 títulos. «Creo que va a ser muy interesante», señaló el escritor, quien reconoce carecer de «ninguna preparación. «Tengo que ponerme a estudiar toda la estructura relacionada con el aparato del estado la situación económica de la empresa la poítica editorial de la empresa hasta ahora, la situación de los trabajadores, el impacto de las publicaciones. Se abre una etapa para mí de 'a, b, c'». El escritor asturiano, nos obstante, afirmó que no va «renunciar» a su «trabajo de colaborador en la Brigada para la Libertad» ni a su «vida de escritor. Un trabajo como el que me proponen me va a quitar muchas horas del día y de la noche y tendré que limitar mis intervenciones en otros campos a las posibilidades que me deje el trabajo de dirigir el fondo», afirmó.