Los partidos gijoneses exigen a Cultura que defina el rumbo de Laboral Centro de Arte

La alcaldesa de Gijón ya había dejado clara su fidelidad a Laboral Centro de Arte tal y como esta había sido concebida, tras la ... tensa reunión del patronato de la Fundación en la que la Consejería de Cultura confirmó su intención de dar un golpe de timón, prescindir de sus dos actuales directoras (aunando ambos perfiles en un único puesto) y reorganizar el equipamiento para que, entre otras cosas, ceda parte de sus espacios a los sectores del audiovisual y los videojuegos. Una decisión que, por unilateral, le ha valido los reproches de prácticamente todos los partidos políticos. Ayer, la regidora quiso extenderse y explicar que su apoyo al centro se basa en que Laboral «no puede equipararse a otras salas de exposiciones y otros modelos. El problema viene cuando pensamos que tiene que responder a finalidades para las que están pensados otro tipo de equipamientos». Tal y como ha sido ideado, para acercar arte y tecnología, añadió, cumple «muy bien su objetivo» y es «uno de los referentes de Europa».

Lanzaba de este modo un llamamiento al Gobierno, también socialista, del Principado: «Toca pararse y reflexionar sobre qué queremos que sea Laboral. Yo apuesto porque recuperemos su esencia, el objetivo por el que fue creada, porque sigue vigente». Aunque sin dar un paso atrás en su adhesión al proyecto, quiso descargar de críticas al equipo de Berta Piñán: «Sé las dificultades que puede tener una consejería compleja, como la de Cultura, donde hay muchísimos frentes». Simplemente, insistió, «se trata de que definamos qué queremos ser, cómo queremos ser».

Difícilmente podría justificar otra postura: «A Gijón le interesan muchísimo colaboraciones históricas como las que ha habido entre Laboral Centro de Arte y el LEV, por ejemplo». Y esa es otra rodaja del mismo melón, ya que los organizadores del festival acusan a la Consejería de Cultura de retirarles la financiación. «Ante realidades complicadas hay que sentarse a hablar de ellas, ruego que no interpreten que no hay diálogo», pidió González. Aunque, quizá, «los planteamientos para enfrentar las dificultades de Laboral hay que repensárselos». También en lo presupuestario.

Todos los partidos políticos de Gijón se mostraron de acuerdo en exigir a Cultura que defina el nuevo rumbo que pretende fijar en Laboral. Para Ciudadanos, es importante aclarar que no se trata de un centro de exposiciones al uso, sino que está dedicado a la innovación, la investigación y la producción cultural. Prueba de que evoluciona adelantado a los tiempos, aseguró José Carlos Fernández Sarasola, es que «cuando nadie sabía lo que era un dron o un fablab, aquí ya se trabajaba en ello. O en reducir la brecha digital con los estudiantes, tan evidenciada ahora. No se trata de atraer a muchos visitantes, sino de avanzar en el camino que la sociedad necesita. Es un centro especializado, nunca va tener una afluencia masiva». Dicho esto, queda claro que en su opinión «no se están haciendo las cosas bien y no hay altura de miras por parte de la consejería. Quieren cambiar de rumbo, pero no saben cuál será, como demuestra que a un centro que programa acciones de inteligencia artificial lo metan a gestionar el Xacobeo y talleres de llingua».

IU no entiende «lo que está pasando. Cultura ha provocado una crisis donde no la había. Si quiere un cambio de modelo, que lo plantee, pero hasta ahora desconocemos qué quiere hacer el Gobierno de Asturias». Por eso pide «recursos» e insta al Ejecutivo regional y local a «replantearse su apuesta por el proyecto».

Podemos-Equo Xixón lo ve como «un juguete» más, a revisar «en función de quién dirija la consejería». Algo, defiende Laura Tuero, «fruto del escaso interés que ha tenido el PSOE en la cultura», al que exige «transparencia e información en todas las tomas de decisiones, ya que el equipo de Gobierno de Asturias está actuando de una forma opaca y tomando importantes decisiones de forma unilateral».

Desde el PP, Alberto López-Asenjo, criticó «estas superestructuras de las que no hay una definición clara y van dando bandazos, con una visión cortoplacista, ante la que incluso los mecenas se ven sorprendidos por los cambios de criterio». Un salto, lamentó, «de ocurrencia en ocurrencia, cuando no hay ni proyecto ni gestión», en unas medidas «impuestas, sin consenso».

Para Foro, «urge que el Gobierno adopte decisiones que reconduzcan el rumbo de este equipamiento, que no ha sabido acercarse a Gijón y vive de espaldas a la ciudad», lamentó Jesús Martínez Salvador.

Y que ahora, abundó el concejal de Vox Eladio de la Concha, está marcado por la «incertidumbre». Tanto, que el Ayuntamiento de Gijón, que contribuye económicamente a su mantenimiento, «debe replantearse seriamente si es necesario seguir con sus aportaciones».