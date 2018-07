«No hay que pedir perdón por ver la tele» Roberto Sánchez presenta hoy 'Asesinos de series', la historia de un asesino que imita tramas de ficción M. ROJO Viernes, 13 julio 2018, 00:54

Tres jóvenes que sueñan con crear una serie de éxito que tienen un blog, un asesino que se basa en la ficción televisiva para plantear sus crímenes y un policía, el subinspector Salaberri, que pide ayuda a los jóvenes para resolverlo todo. De ahí parte la trama de 'Asesinos de serie', la nueva novela del periodista Roberto Sánchez, que hoy presenta en la Carpa del Encuentro a las 19 horas de la mano de Elia Barceló. Después aparecerán los verdaderos protagonistas son la inspectora Isabel Velasco y su ayudante, Benítez.

El autor, fan a su vez de series como 'Breaking Band', 'Prison Break' -la primera temporada, apunta- y 'Dexter'. «No se entendería esta novela sin esta última serie, porque uno se pone de parte del asesino, nos pone en la menta del asesino y, sobre todo, en cuanto a la narrativa, la novela también trata de rendir homenaje a ese tipo de contar las historias, con picos de intensidad para tratar de enganchar al lector», detalla.

En su opinión, hay «una nueva forma de ver la televisión, puedes ver lo que escoges», lo que hace que exista «el cultureta televisivo» y no como antes, que parecía que el que veía la tele no leía. «Siempre ha habido bazofia, pero todo se puede consumir sin tener que dar explicaciones. No hay que pedir perdón por ver la tele», apunta. En cuanto al mundo editorial, con internet y la autoedición, cree que «todo se está reordenando. Es cierto que ahora hay mucha más oferta, más donde elegir y es complicado escoger, pero poco a poco todo se irá reconduciendo. Al final, el mercado hará una criba natural.