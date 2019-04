«Estábamos muy perdidos con la figura de Corín Tellado» Laura Piquero, en el exterior del Teatro Jovellanos. / ARNALDO GARCÍA Laura Piquero ActrizInterpreta a la célebre escritora asturiana en el montaje sobre su vida que se estrena esta noche en el Teatro Jovellanos J. L. GONZÁLEZ GIJÓN. Sábado, 13 abril 2019, 02:56

Laura Piquero vuelve a las tablas y lo hace poniéndose en la piel de la autora en español más leída después de Cervantes, Corín Tellado'. Su padre, Alberto Piquero, escritor y periodista de EL COMERCIO fallecido el pasado mes de febrero, fue una de las personas que la ayudaron a preparar el papel con el que retoma su carrera como actriz tras unos años de parón. El regreso será en el Teatro Jovellanos (20.30 horas) con 'Corín Tellado. El espectáculo'.

-¿Quién fue para usted Corín Tellado?

-Tenía el arquetipo de la escritora de novela rosa sin mucho más interés, pero descubrí a una mujer que se impuso a su tiempo, una feminista, una mujer de carácter, muy culta, muy reflexiva, tal vez bastante uraña. Pero creo que era uraña por situaciones vitales que la hiceron decepcionarse un poco del mundo y no querer conceder demasiadas entrevistas. Es una mujer que tenía mucha miga, estábamos como muy perdidos en torno a la figura de Corín Tellado.

-¿Qué fue lo que más le sorprendió de ella?

-Sus valores: la gratitud, la lealtad, la familia y su sinceridad. Era una persona incapaz de no ser sincera, no soportaba la hipocresía. Y eso me encantó, con todo lo que tuvo que lidiar en esa época, que se separó y salió adelante, que fumaba, llevaba pantalones cuando aquello era absolutamente transgresor. Fue muy coherente consigo misma. Eso me inspiró mucha admiración y también ternura, porque creo que detrás de esa apariencia había un ser muy tierno.

-Hacen un biopic sobre las tablas. ¿Cómo evoluciona su personaje?

-Desde la inocencia de una niña a la que le encanta leer, con un mundo interior muy rico, pero que sabe que es un gasto, que fuma y que va en bicicleta y que es muy espontánea. Luego desarrolla muchos avatares, dos sucesos fundamentales que hacen que cambie su vida. En un momento, decide no volver a enfadarse y se dedica a su familia, a un círculo muy íntimo de amistades y a su literatura.

-No fue una mujer de grandes vivencias. ¿De dónde cree que sacaba sus historias?

-Tenía la habilidad de crear personajes con los que la gente era muy capaz de identificarse. No estaban encorsetados, describen las pasiones humanas, las pasiones comunes. Ella no se cortaba en eso: se enamoraban, se casaban, había pasión, había divorcios, lo que la gente normal vivía sin esa doble moral que todavía hoy se practica. Eso era un refugio para muchas personas. En la literatura, rosa o no rosa, buscamos identificarnos.

-¿Cree que se reconoció lo suficente su figura?

-Para nada. Ser la autora más vendida después de Cervantes no es ninguna broma y a esta mujer se la ha ninguneado, da igual lo que escribiera. Ha estado en manos de cientos de millones de personas. Hay gente que ha leído porque existía esta mujer. Sería equiparable a Stephen King, pero este hombre tiene mucho más reconocimiento y tampoco es que fuera Shakespeare.

-¿Como cree que vería Corín Tellado el momento actual, con toda esta beligerancia política y tantas opciones diferentes?

-Estaría encantada, como yo. Era una persona muy política, que estaba muy al día. Mandaba los textos y esperaba incluso que hubiera acontecimientos para incluirlos en sus relatos. Cuando se los devolvían, todo el contenido político había desaparecido. Era muy crítica con los políticos y con el narcisismo y el egoísmo.