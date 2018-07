«Un personaje no debe estar inspirado en una persona real» Bernard Minier presenta 'Noche' en España. / AURELIO FLÓREZ Bernard MinierNovelista francés LAURA ARAUJO Sábado, 14 julio 2018, 01:48

El escritor francés Bernard Minier (Béziers, 1960) conoció la fama a los 50 años, con la publicación de su primera novela, 'Bajo el hielo'. A pesar de llevar toda su vida escribiendo, nunca había publicado un libro. Con 'Noche', su primera novela negra, traducida a una docena de idiomas, comenzó una serie policiaca que sigue cosechando seguidores alrededor del mundo.

-¿Por qué novela negra?

-Yo escribía muchas cosas desde que era pequeño (fantásticas, policiacas, diarios...) para mí, no para publicar. No sabía mucho de novela negra. Había leído los clásicos como Edgar Allan Poe. 'Bajo el hielo' fue mi primer intento y teniendo en cuenta la publicación, el éxito y la recepción de los lectores decidí seguir con el personaje de Martin Servaz. Pero fue una casualidad. No era ninguna intención ni ningún plan de carrera.

-¿Tiene algún referente de este género en España?

-Me interesa mucho la novela negra española, por ejemplo he leído a Víctor del Árbol, Carlos Zanón, Andreu Martín, Ignacio del Valle y muchos otros que sigo leyendo o al menos, lo intento. La mayoría están traducidos en Francia.

-¿Cómo es su proceso de escritura? ¿En qué se inspira?

-Mis novelas son bastante complejas desde el punto de vista de la construcción. A partir de cientos de partes, hago una historia homogénea. Empiezo con datos, informaciones, investigaciones... pero lo más importante es la invención. Un personaje nunca está inspirado totalmente en una persona real, eso no funciona .

- 'Noche' es la cuarta novela de la serie , ¿cree que va a tener el mismo éxito que las anteriores?

-En Francia, desde que se publicó el año pasado ha tenido mucho éxito y cada vez más lectores. Eso sigue creciendo con la nueva, que todavía no ha sido traducida al español. En Francia se publicó en abril y ha tenido aún más éxito que 'Noche'. Me gustaría que los lectores españoles fueran el segundo país en término de número de lectores después de Francia, pero hoy en día no es el caso.

-¿Le gustaría seguir con la serie o prefiere crear nuevos personajes?

-Ya tengo una nueva obra que Salamandra va a traducir el año que viene que no tiene nada que ver con la serie. Ahora estoy escribiendo otra novela. De vez cuando yo también necesito contar algo diferente, aunque sé que en Francia los lectores me piden a Servaz. Eso también es una gran recompensa para un autor.

-¿Cómo lleva el éxito?

-La vida me ha cambiado totalmente. Hay muchas cosas positivas y negativas también. La vida personal se hace mucho más complicada cuando eres un autor que viaja mucho que cuando eres un funcionario que vuelve a casa todos los días. Pero nada se consigue sin sacrificios.

-¿Otros géneros?

-Puede ser que algun día intente escribir algo muy diferente que no sea de este género. Aunque tampoco me gusta la distinción de género, las etiquetas... Es algo que en Francia se hace mucho. En España la división entre novela negra y narrativa no está tan diferenciada. Me parece muy bien que un autor pueda pasar de un género a otro, que tenga esa libertad que en Francia no tenemos tanto.

Hay tantas editoriales que publican hoy este género que no se hace el trabajo editorial que debería hacerse solo por el hecho de publicar. El peligro está en que tal vez demasiada novela negra acabe matando la novela negra. Si no hay calidad, los lectores poco a poco se apartarán para buscar otra cosa.

-¿Diferencia entre novela española y francesa?

-En España se basa sobre todo en la preocupación social, es el 'noir' típico que se suele hacer. En Francia no hay una escuela dominante. Cada autor tiene su universo propio, no hay siempre una preocupación social. Creo que hay mas diversidad en la novela negra francesa que en la española, aunque hay autores muy buenos también en España. En Francia domina más el thriller y cosas más personales y está menos vinculada con la tradición del género.