«Mi personaje en la serie 'El Vecino' es una mina»

Quim Gutiérrez interpreta al protagonista de la serie 'El Vecino', Titán/Javier, un superhéroe accidental y atípico con el que muestra sus dotes para la comicidad y en cuya construcción afirma se ha divertido tanto como lo harán quienes lo vean al otro lado de la pantalla.

-Ha hecho comedia, pero el espectador tal vez lo identifique con personajes de registro naturalista. ¿Cómo ha afrontado un papel tan loco como el de Titán?

-He tenido la suerte de hacer en comedia cosas muy distintas y precisamente por eso soy más quisquilloso con ese género que con otros. Aquí la propuesta de Nacho (Vigalondo) me ofrecía la oportunidad de trabajar en esos códigos por su parte más 'baja' en cuanto a histrionismo. Me ha resultado muy interesante investigar desde el naturalismo al humor en esos grados de energía menos evidentes. Y el personaje es una mina.

-¿Cómo lo describiría?

-Es un tío cuya característica principal es que utiliza la retórica y el creerse ocurrente para salir de situaciones en las que él mismo se mete y cuando hay la oportunidad de salir ganando, simplemente los demás no existen para él. Esto hace que se vea en situaciones de ética cuando menos cuestionable. Para interpretarlo me han dado la oportunidad de inventar muchos gags. Ha sido muy estimulante y el resultado creo que bastante divertido.

-Ser dirigido por Vigalondo me imagino que también era un estímulo para usted.

-En este caso el equipo era inmejorable. Repetir con Clara, con quien tengo una relación interpretativa y personal a prueba de bombas... y luego cuando Nacho me contó la idea que él tenía me flipó. Creo que los dos entendemos la comedia desde un lugar similar sin dejarnos tentar por el chiste -que también es fantástico-, pero el hecho de someter algo que ya es gracioso a muchos filtros para hacerlo aún más gracioso sin ser evidente nos unió desde un principio.

-Cuentan también con la libertad creativa que propician las plataformas en sus series frente a formatos más generalistas. ¿Está de acuerdo?

-La ficción ha cambiado mucho. Las plataformas han abierto la oportunidad de trabajar para grupos de espectadores más específicos y curiosamente eso no reduce la audiencia. A veces, cuanto más concreto es aquello que envías creyendo que satisfaces a un grupo determinado tiene un alcance mayor. Creo que la idea de intentar contentar a todo el mundo como se ha tendido a hacer desde la televisión generalista a veces nos ha alejado del objetivo que es contar una historia con identidad propia y si eso tiene que gustar, gusta.

-El ritmo y tiempos de rodaje en una serie son distintos a los del cine. ¿También han tenido ustedes los actores que adaptarse a ese cambio?

-No es tan diferente. En este caso son diez capítulos de unos treinta minutos y fueron entre cuatro y cinco meses de rodaje. Es como una peli larga. Tal vez lo que cambia es la forma de ir conociendo los capítulos. Es lo que más me cuesta, porque me gusta plantear el desarrollo de un personaje de principio a fin, pero tiene mucho de trepidante y de guion con notas a lápiz que permite incorporaciones y detalles de nuestro filtro. A pesar de ello, para mí es muy similar.