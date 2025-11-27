Pilar Castro, actriz: «Debemos tratarnos de igual a igual, el abuso de poder siempre te hace perder»

Llega a Asturias este fin de semana el estreno absoluto de 'Las amistades peligrosas', una adaptación de Curro Novallas y David Serrano de la ... obra de Christopher Hampton basada en la novela homónima de 1782 de Pierre Choderlos de Laclos. Pilar Castro (Madrid, 1970) encabeza el elenco de este texto magistral que aborda temas tan atemporales como el abuso de poder y la ambición que domina nuestras vidas. Las dos citas con el público asturiano serán este viernes, 28 de noviembre, en el Teatro Palacio Valdés de Avilés (20 horas) y el sábado, día 29, en el Teatro Jovellanos de Gijón (20.30).

–¿Qué sensaciones le produce volver a Asturias con este estreno?

–Debo decirlo: Asturias es mi lugar favorito de España. Me fascina estar aquí. Estoy súper feliz de estrenar en Avilés y luego estar en Gijón. Me da un poco de nervios, pero es el estreno y las funciones son maravillosas porque en el estreno lo das todo pese a las dificultades. Resumiendo, que estoy muy contenta.

–¿Qué es lo que más le atrajo de esta adaptación de 'Las amistades peligrosas'?

–El texto es una absoluta maravilla. Habla de muchos temas universales, de temas que nos tocan a todos y con los que nos sentimos identificados, y lo hace además con una profundidad y con un nivel de inteligencia increíble. Poder estudiarte esto y luego poder meterte en estos personajes, con ese nivel de profundidad en cada palabra, es una maravilla.

–¿Cómo describiría al personaje que va a interpretar?

–Yo creo que es una mujer adelantada a su tiempo, en el sentido de que ella buscaba sus derechos igual que los hombres. Pero para hacer eso tuvo que estudiar mucho, prepararse mucho y ponerse al mismo nivel de los hombres para tener el poder. El problema que tiene es que abusa de ese poder. Eso es lo que convierte esta historia en truculenta. Que ella quiere ganar por encima de todo, pero no por ser la mejor, sino por demostrar que las mujeres también pueden ganar en un mundo de hombres. Siempre dicen que es muy mala. pero yo creo que es inteligente. Yo creo que el Vizconde de Valmont al final muere porque es menos listo. Pero este es mi punto de vista, que tengo unas movidas con esto luego... (risas). Yo creo que a ella su inteligencia le jugó una mala pasada.

–Es una obra que trata temas que están muy de actualidad, a pesar de estar basada en una historia de 1782.

–Sí, claro, es que todos los clásicos son actuales, ¿no? Siempre hay casos así. El abuso de poder está siempre. El sentirse superior, el aprovecharse de los demás... es muy actual.

–Es un montaje minimalista, que no trata de recrear el siglo XVIII. ¿Esto le ayuda a hacer el mensaje aún más contemporáneo?

–Creo que sí, creo que esa es la idea del director, que sea un poco atemporal para ver que los conflictos nos pueden llegar, igual que lo hacían en el siglo XVIII, en el siglo XXI.

–¿Qué diferencia la experiencia teatral de este texto de las otras adaptaciones cinematográficas o literarias que ha podido tener?

–Cada adaptación es distinta, y de ella depende cómo lo ves. Pero los textos están basados en el mismo. Eran unas cartas, luego se hizo una adaptación teatral y luego se hicieron dos adaptaciones cinematográficas, 'Las amistades peligrosas' y 'Valmont'. Yo creo que la gente verá muchísimas cosas de la película y otras no, pero en el fondo todas hablan de lo mismo.

–¿Qué ha sido lo más gratificante del proceso de trabajo?

–Que el texto es una maravilla, que tenemos una compañía fabulosa, los compañeros –Roberto Enríquez, Carmen balagué, Ángela Cremonte, Lucía Caraballo e Iván Lapadula–, el poder decir todos los días estos textos, interpretar estos personajes... Creo que es realmente un auténtico lujo hacer 'Las amistades peligrosas'.

–A base de repetir el texto, ¿ha cambiado su visión de la historia o de los personajes?

–Sí, y me imagino que aún cambiará más. Fíjate que todo el mundo dice que el mío es un personaje muy malo, y yo cada día lo quiero más y me siento más cerca. Me voy colocando su traje cada día y cada día me gusta más. Pero es complicado, porque en una escena puede haber muchas lecturas de lo que está pasando. Meterte en un personaje sin juzgarlo y humanizarlo es lo que tiene más dificultad, pero también es nuestro oficio y hay que representar también las cosas que no nos gustan.

–¿Cree que el público necesita una obra como esta, con estos conflictos universales?

–Siempre, siempre se necesita una obra como esta.

–¿Cuál piensa que es la reflexión que se va a llevar a casa quien vaya a verla?

–Que debemos tratarnos de igual a igual, que el abuso de poder siempre te hace perder y que en el amor hay que abrazar las vulnerabilidades y no tener la necesidad de ser mejor que otro.