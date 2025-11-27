El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pilar Castro presentó ayer en el Palacio Valdés de Avilés la obra 'Las amistades peligrosas'. Juan Carlos Román

Pilar Castro, actriz: «Debemos tratarnos de igual a igual, el abuso de poder siempre te hace perder»

Pilar Castro estrena este viernes, 28 de noviembre, en el teatro Palacio Valdés de Avilés 'Las amistades peligrosas' en una adaptación de Curro Novallas y David Serrano que «es una absoluta maravilla»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:41

Comenta

Llega a Asturias este fin de semana el estreno absoluto de 'Las amistades peligrosas', una adaptación de Curro Novallas y David Serrano de la ... obra de Christopher Hampton basada en la novela homónima de 1782 de Pierre Choderlos de Laclos. Pilar Castro (Madrid, 1970) encabeza el elenco de este texto magistral que aborda temas tan atemporales como el abuso de poder y la ambición que domina nuestras vidas. Las dos citas con el público asturiano serán este viernes, 28 de noviembre, en el Teatro Palacio Valdés de Avilés (20 horas) y el sábado, día 29, en el Teatro Jovellanos de Gijón (20.30).

