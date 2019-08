Polanski convence con su genio en la Mostra Su mujer, Emmanuelle Seigner, defiende al director: «Entiendes el sentimiento de persecución si ves cómo ha sido su vida» MAGDALENA TSANIS Sábado, 31 agosto 2019, 01:06

En busca y captura desde hace cuatro décadas por la violación a una menor en EE UU, Roman Polanski no acudió ayer a la Mostra de Venecia, pero habló a través de la película que presenta a competición, 'J'accuse' ('El oficial y el espía' en España, donde se estrena el 13 de diciembre), su relato del caso Dreyfus, quizá la condena injusta más célebre de la Historia.

La acogida en la proyección de prensa ha sido entusiasta. La expectación era máxima después de que la presidenta del jurado, Lucrecia Martel, anunciara en la jornada de apertura su intención de no acudir a la proyección oficial de la noche, en solidaridad con las víctimas de acoso. Muchos periodistas han recibido al equipo con aplausos puestos en pie. Polanski ha compuesto un relato clásico, con una puesta en escena vigorosa y precisa y que gana en ritmo a medida que avanza la trama. Luca Barbareschi, su coproductor, la ha calificado como «un filme de educación formidable» para los jóvenes que no conozcan ese episodio de la Historia de Francia.

Una historia que arranca el 5 de enero de 1895, cuando el capitán Alfred Dreyfus (Louis Garrel), un joven y prometedor soldado, es condenado a cadena perpetua por espiar para Alemania y que se centra en el papel jugado por el coronel Picquart (Jean Dujardin) para descubrir y denunciar la retahíla de irregularidades en el juicio. Al comenzar la rueda de prensa, Barbareschi advirtió de que no pensaban responder preguntas relacionadas con «la polémica que no es polémica». «Esto no es un tribunal moral, es un festival que celebra el arte», afirmó.

Con todo, es difícil no establecer paralelismos entre la historia de Dreyfus y la del propio Polanski, incluso en lo anecdótico: Dreyfus fue deportado a la isla del Diablo; a Polanski le persiguieron las sospechas de satanismo tras el asesinato de su mujer, Sharon Tate, en 1969, por haber hecho una película como 'La semilla del diablo'. Precisamente ahí empezó lo que el director de 'Chinatown', que hoy tiene 86 años, considera cierta persecución en su contra por parte del sistema, según se desprende de una entrevista recogida en las notas de producción del filme.

En ellas, el director de 'Chinatown' explica que su interés original por el caso Dreyfus obedece a los ecos que pueda tener en la actualidad, dado el resurgimiento del antisemitismo, pero también admite que la forma en la que opera el «aparato de persecución» contra Dreyfus y quienes lo defienden le resulta «familiar» y que eso ha sido una clara inspiración.

50 años de cárcel

«La forma en que la gente me ve, mi imagen, comenzó con la muerte de Sharon Tate. La prensa lo cubrió de forma despreciable, sugiriendo que yo era responsable del asesinato», señala Polanski. Preguntada por estas declaraciones, su mujer los últimos treinta años y una de las actrices de 'El oficial y el espía', Emmanuelle Seigner, dijo en Venecia que el «sentimiento de persecución» de Polanski «es fácil de comprender si ves como ha sido su vida». Cuando Polanski fue acusado en 1977 de violar a una adolescente de 13 años, Samantha Geiser, admitió haber mantenido una relación ilícita pero alegó que fue consentida. Fue arrestado pero salió en prisión condicional tras pagar una fianza de 2.500 dólares. Al filtrarse que la condena llegaría a 50 años de cárcel, y antes de que saliera la sentencia, el 1 de febrero de 1978, Polanski huyó del país. La orden de búsqueda y captura contra él sigue vigente, a pesar de que la propia víctima ha pedido reiteradamente que se cierre el caso y ha dicho sentirse resarcida.