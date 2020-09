«Los políticos están usando la pandemia para conseguir cuatro votos. Es patético» Laia Marull es la protagonista de 'Mariana Pineda'. / EFE LaiaMarull Actriz. Sube mañana a las tablas del Teatro Jovellanos 'Mariana Pineda' AZAHARA VILLACORTA Viernes, 11 septiembre 2020, 00:41

La pandemia interrumpió la gira en la que Laia Marull (Barcelona, 1973) encarna a Mariana Pineda y con la que mañana llega al Jovellanos. La ganadora de tres Goyas y de la Concha de Plata -sin tradición escénica, porque viene de familia de payeses por parte de madre y de sastres de pueblo por parte de padre, ambos del Ampurdán- intenta, como ella, «remover conciencias y ser coherente, algo que, por desgracia, hoy en día no abunda».

-Han podido hacer ya la primera función tras el confinamiento. ¿Cómo se siente?

-Ha sido precioso hacer la función después de tanto tiempo. Las palabras resuenan. Y más, sabiendo el esfuerzo que significa ir al teatro hoy en día.

-¿Le han quedado secuelas del encierro?

-Lo viví de un modo bastante tranquilo. Me ha dado tranquilidad estar bien con la persona con la que vivo, estar bien de salud y que a nadie de a mi alrededor le cogiera el bicho, pero también pensaba en gente con problemas económicos o viviendo situaciones con las que no estuviesen a gusto y hubo momentos de profunda tristeza. Ha sido un trabajo de introspección, de ver lo que importa y lo que no y de tomárselo con mucha calma. Ahora vamos poco a poco. Cada bolo de esta gira será una victoria.

-La cultura está sufriendo...

-Para la cultura, está siendo imposible. No quiero comparar, pero si permitimos un aforo en unos establecimientos donde no se lleva mascarilla, se habla, se come... ¿por qué en un teatro en el que estás callado y con la mascarilla de repente se anulaban las funciones? Supongo que es difícil para los que mandan decidir qué hacer y cómo hacerlo. A lo mejor, a veces, lo más fácil es decir: «Cerramos los teatros». Pero muchos vivimos de esto y para otros es el alimento del alma.

-Ha dicho que los Goyas no sirven para que te den trabajo.

-No. Solo me sirven para chulear (Ríe). Aunque yo siempre he confiado en que tendría curro salvo en baches bestias de la vida en los que piensas: «¿Se ha olvidado todo el mundo de mí o qué?». Y todos los tenemos.

-¿Qué más le preocupa?

-Soy una persona muy preocupada por la educación. Yo no he querido tener hijos, pero sí que me preocupa el futuro, que serán los niños de ahora. Me interesa que sean gente educada, crítica, viva, con intereses. Y que no sufran mucho con la pandemia.

-¿Confía en nuestros políticos?

-No. No me creo nada. Me da la sensación de que la política se ha convertido en algo electoralista y de que trabajan más para estar a la gresca que para encontrar soluciones. Más para ellos mismos que para la sociedad para la que deberían estar trabajando. Más para mantener sus privilegios o a su partido en el gobierno. Se ve con la corrupción o con el sistema de aforados. Aunque no digo que sea lo mismo un partido que otro, se usan cosas como una pandemia para conseguir cuatro votos. Es patético.

-Al menos, el asunto catalán ha pasado a segundo plano.

-Parece que está parado, pero espera, espera (Risas). A veces no sigo las noticias porque me pongo de los nervios.

-¿Comparte algo con Mariana Pineda?

-Mucho. Aunque yo no sé si hubiera sido tan valiente. Es bonito porque ella no es un personaje que ha nacido valiente, sino que va escogiendo defender la libertad en cada momento. Sigue sus sentimientos, sus impulsos, su ideal, su ideología.

-¿Las mujeres lo siguen teniendo más crudo en su sector?

-Estamos todavía a años luz del ideal. Y no solamente en nuestra profesión, pero en esta es más evidente. Desde situaciones como que no hay suficientes directoras a cuestiones como que un tipo maduro con sus arrugas se ve interesante y una tipa es el horror. La vejez la convierte en una cosa desechable. Ahora, yo confío en que estemos evolucionando.