El museo lleva en obras año y medio. Mario Rojas

El PP alerta de que los retrasos en las obras del Bellas Artes ponen en riesgo su financiación

Pide que se garantice «que no se van a perder los fondos», mientras el Principado apunta que el retraso cuenta con la aprobación del Ministerio

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:07

Comenta

El diputado regional del Partido Popular, José Luis Costillas, alertaba ayer de que, debido a los retrasos en las obras de ampliación del Museo ... de Bellas Artes de Asturias, podrían estar en peligro los casi seis millones de euros de fondos europeos recibidos en 2022 para su ejecución.

