El PP alerta de que los retrasos en las obras del Bellas Artes ponen en riesgo su financiación

El diputado regional del Partido Popular, José Luis Costillas, alertaba ayer de que, debido a los retrasos en las obras de ampliación del Museo ... de Bellas Artes de Asturias, podrían estar en peligro los casi seis millones de euros de fondos europeos recibidos en 2022 para su ejecución.

«El plazo está a punto de terminar y las obras apenas han empezado», reclamó. A día de hoy «es prácticamente imposible cumplir» con la fecha prevista «y también prácticamente imposible acreditar la ejecución de esos fondos, con lo cual nos veremos abocados a perderlos y tener este solar en medio de la ciudad sin acometer la obra».

Fue en febrero del 2023 cuando el pleno del Consejo de Patrimonio del Principado daba el visto bueno al proyecto, aunque la formalización del contrato no se realizó hasta mayo de 2024 con un presupuesto de 5.364.439,82 euros y un plazo de 18 meses. Las obras comenzaron finalmente en junio de 2024, más de un año y medio después de las fechas inicialmente previstas, y para cumplir con los plazos establecidos deberían estar finalizadas y pagadas en octubre de 2026, señaló Costillas. Además, pidió a la consejera de Cultura y al presidente del Principado que se «agilice la ejecución» y que se garantice «que no se van a perder los fondos».

Desde la consejería de Cultura recuerdan que «es una obra de gran complejidad técnica que se desarrolla en un edificio histórico manteniendo su actual uso, albergando colecciones artísticas de enorme valor que se deben proteger con sumo cuidado», y señalan que durante los estudios arqueológicos sobre la parcela donde irá el nuevo edificio «se ha visto necesario ampliar las actuaciones inicialmente previstas con el fin de velar por la preservación de los bienes arqueológicos que pudieran aparecer en el entorno», y que continuarán haciéndose «mientras se estime oportuno, siempre atendiendo a criterios técnicos y en cumplimiento de la legalidad». Respecto a los plazos de los fondos provenientes del Plan Turístico Nacional Xacobeo, que «se marcaron en el 30 de octubre de 2025», apuntan que «han sido ampliados por parte del Ministerio de Turismo».

El nuevo edificio, que sustituirá al demolido en noviembre de 2024 en la calle Santa Ana, está previsto que de servicio a los actuales. Adjudicado por 4,4 millones de euros a la empresa Tableros y Puentes S. A. (Tapusa), esta nueva fase contará con un total de 1.388 metros cuadrados que se suman a los del Palacio de Velarde, la Casa de Oviedo-Portal y la Fase I de la Ampliación.