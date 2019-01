Los Premios Oh! estrenan trofeo en su décima edición Luis Alija, Verónica Galán, Cursilove y Rebeca Martín, con el nuevo trofeo de los premios. / E. C. E. C. GIJÓN. Jueves, 31 enero 2019, 00:27

La artista gijonesa Cursilove es la autora del nuevo trofeo que se entregará en la gala de los Premios Oh!, cuya décima edición se celebrará mañana en el Teatro Jovellanos. Según explicó la creadora del nuevo galardón, la figura es «una metáfora visual» de todo lo que hay detrás de una pieza escénica. Para la realización de los nuevos trofeos, Cursilove se inspiró en lo escondido, en lo que no se ve en las artes escénicas. «Por ello -explica la artista- solo se representa una pierna y un brazo, que son partes reconocibles y expresivas, junto con la interjección Oh!, dejando detrás, no visibles, otras partes también viscerales y técnicas, como son el corazón, el cerebro. Quería hacer hincapié en lo que se ve y en lo que no se ve, porque en los premios se valoran muchos aspectos de las artes escénicas por igual», señaló la artista.

Las entradas para la gala de los Premios Oh, que promueve la entidad Escenasturias, tiene carácter gratuito y estarán disponibles al público desde la jornada de hoy en la taquilla del Teatro Jovellanos.