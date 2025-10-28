El Gran Wyoming, Paco Lobatón, 'Querer' y la cobertura del apagón en radio, Premios Ondas 2025 La 72 edición consagra a referentes de la radio, la televisión y la música en una gala que promete emoción en el Liceu de Barcelona

N. V. Martes, 28 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Los Premios Ondas 2025 ya tienen dueños. El jurado ha repartido estos reconocimientos con la precisión de un reloj suizo. Anunciados por Iñaki Gabilondo desde el histórico estudio Toresky de Ràdio Barcelona, los Ondas celebran este año su 72ª edición con un palmarés que combina veteranía, frescura y un guiño a la memoria colectiva de la radio y la televisión.

Radio: la resistencia sonora

Mejor programa: Versió Rac1 (Rac1), con Toni Clapés, que sigue demostrando que el humor y la actualidad son un matrimonio bien avenido.

Mejor programa de proximidad: Cafè d'idees (Ràdio 4), con Gemma Nierga, por su capacidad de acercar la política y la sociedad a pie de calle.

Mejor programación especial: la cobertura del apagón del 28 de abril, cuando la radio volvió a ser ese faro imprescindible en la oscuridad.

Mejor idea radiofónica: Un libro, una hora (Cadena SER), que confirma que la literatura también puede sonar.

Trayectoria radiofónica: Isaías Lafuente, maestro de la palabra y la memoria.

Mejor podcast: Se llamaba como yo (Eitb Media), un relato íntimo y poderoso que ha conquistado a crítica y oyentes.

Televisión: del humor al drama más crudo

Mejor comunicador: El Gran Wyoming, eterno azote de la actualidad desde El Intermedio (La Sexta).

Mejor comunicadora: Alejandra Herranz (Telediario, RTVE), rostro de rigor y cercanía.

Mejor programa de entretenimiento: Página 2 (RTVE), que demuestra que hablar de libros en prime time no es utopía.

Mejor especial: la cobertura del funeral del papa Francisco y el cónclave, un despliegue histórico de RTVE.

Contenido de proximidad: El campo es nuestro (Aragón TV), voz de la España rural.

Series

Celeste (Movistar+), mejor comedia.

Querer (Movistar+) y Pubertat (HBO Max-3Cat), mejor drama ex aequo.

Documental: El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei (HBO Max).

Interpretación

Secun de la Rosa, mejor actor por Superstar (Netflix).

El elenco coral de Furia (HBO Max) —Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Nathalie Poza, Ana Torrent, Cecilia Roth y Claudia Salas—, mejor interpretación femenina.

Música: la emoción de tres décadas

Trayectoria: Pastora Soler, tres décadas de voz y entrega.

Fenómeno musical del año: Valeria Castro y Guitarricadelafuente, un empate que suena a futuro.

Mejor espectáculo: Los40 Music Awards 2024 en Barcelona, fiesta global de la música.

Publicidad e internacionales

Campaña de radio: La radio lo hace todo inolvidable, de Pingüino Torreblanca.

Agencia de radio: Mono Madrid.

Alejandro Dolina, leyenda argentina de la radio nocturna con La venganza será terrible.

The last ride (RAI Italia), mejor programa internacional de televisión.

Premio especial: Paco Lobatón, eterno referente de la televisión de servicio público gracias a Quién sabe dónde.

La gala de entrega se celebrará el 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.