El Premio Serondaya de Letras abre hoy los fallos de los galardones a la innovación cultural

Comienza la cuenta atrás para que se conozcan los nombres de todos los ganadores de los Premios Serondaya a la Innovación Cultural 2025. Con ... una mayoría de candidaturas procedentes de Asturias, entre los finalistas de esta edición, que hará público hoy el primer fallo, también hay propuestas que han llegado desde Salamanca, Teruel, Barcelona y Madrid.

Los ganadores se irán conociendo en las próximas semanas y recibirán su merecido reconocimiento en una gala que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en la Casa de la Cultura de Mieres. Entre ellos, estará también el premiado de la Cultura, el Coro Minero de Turón, que interpretará el 'Santa Bárbara' junto al Coro de la Escuela de Música de Mieres en una ceremonia en la que también se podrá escuchar al dúo que forman Michael Lee Wolfe y Puri Penín.

El primero en fallarse será el premio de las Letras, cuyo ganador se conocerá hoy mismo, y será elegido entre la librería Letras Corsarias, en Salamanca; La Residencia Lliteraria Xixón; La Casa de la Maestra, en Villavedelle; el bar librería Toma 3, en Gijón, y la iniciativa Mi Pueblo Lee Libros, procedente de Teruel. Los candidatos en la categoría de Ciencias de la Cultura Humana, que se concederá mañana, son la Asociación Cultural La Benéfica de Piloña, en Infiesto; Los 13 del Sidrón, en Piloña; Las Salguerinas de Pillarno; el Ateneo Obrero de Gijón; la Fundación Club 45, y Arkuos, espacio de acción socio-educativa en La Felguera.

El ganador en Gastronomía se sabrá este martes 25, y los candidatos a alzarse con él son Kombucha Sede, en Bueño; la pastelería Manín, en Cangas del Narcea; la quesería Abredo, en Coaña; el obrador de repostería circular Panduru, en Gijón; la taberna Narciso, en Teverga, y el restaurante el Torneiro, en Villayón. El último en conocerse será el premiado en Arte, que se fallará el domingo 30. Los finalistas son los Encuentros de Creación Contemporánea y Medio Rural Néxodos, en Candamo; la Ópera de Oviedo; el Festival Internacional de Fotografía de Rubí, en Cataluña; la Asociación Bocanegra, en Piloña, y el artista César Frey, conocido como el Séptimo Crío, afincado en Mieres.