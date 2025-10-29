El Principado reanuda hoy las obras en la cúpula de la iglesia de la Laboral

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, anunció ayer en una comparecencia en la Junta General que será hoy mismo cuando se reanuden las obras en ... la cúpula de la iglesia de la Universidad Laboral, que se retoman «según el calendario y la responsabilidad de este Gobierno» y tras «varios meses» de secado, pues al finalizar la obra inicial, hace ya más de un año, «se apreciaron algunos desperfectos» que exigían nuevas intervenciones en el proceso de restauración.

Aunque no está prevista la fecha concreta para su reapertura al público, la consejera sí confirmó que la duración de las obras será de «entre dos y tres semanas» a partir de hoy mismo, pues ya se encuentra instalada la plataforma elevadora necesaria para realizar los trabajos en altura. «Pronto se va a poder disfrutar de nuevo de esa cúpula con los frescos del interior recuperados y rehabilitados», aseguró, pero alertó de que «si se vuelve a detectar que no son los tratamientos adecuados, la consejería actuará con el mismo rigor». El proceso se dará por finalizado cuando «los técnicos consideren que la actuación está completa tal como se requería», zanjó.

En la misma comparecencia, Gutiérrez anunció que se ha decidido ampliar el plazo de información pública del expediente BIC de la colección de la antigua Cajastur, pues varias entidades e instituciones culturales demandaban un periodo más amplio para la presentación de alegaciones e informes. En la actualidad, de las más de 3.000 obras que constaban en el catálogo de 1996, hay 1.063 inventariadas, «veintiocho que no están localizadas, diez bajas por deterioro, cuatro que constan como deterioradas sin que se sepa en qué condiciones» y, además, muchas de ellas fuera de Asturias, le recordó la diputada Covadonga Tomé. La consejera admitió que se trata de un expediente «complejo y largo» y recordó que desde agosto de 2024 «hay una documentación complementaria referente a 466» piezas más, e insistió en que «la obra de Cajastur no estuvo protegida hasta la incoación del expediente» y que, en todo caso, «la declaración de BIC no impide la movilidad dentro del territorio español». Será cuando finalice este segundo plazo ahora ampliado cuando la Dirección General de Patrimonio Cultural analice todas las aportaciones recibidas antes de elevar el expediente al Consejo del Patrimonio Cultural para su revisión final.

Hubo ocasión para tratar otros temas, como la partida presupuestaria de la Fundación Ópera de Oviedo, que en la actualidad asciende a 250.000 euros, 140.000 más que en 2019; una cifra que se suma a la financiación del Gobierno central, otros 500.000 euros, que se ha solicitado que lleguen hasta el millón «como hacen con otras fundaciones de la misma naturaleza». Sin embargo, para la oposición, el apoyo del Principado sigue siendo insuficiente, pues recordaron a la consejera que la cantidad actual es semejante a la que existía en 2009, teniendo en cuenta que la inflación ha crecido alrededor de un 35%. Si se quiere mantener ese nivel económico anterior, «la subvención tendría que ser en torno a 320.000 euros», apuntó Adrián Pumares.

Se habló también de la tramitación como BIC de la vía xacobea Camino de las Asturias y de la importancia de continuar impulsando la Red de Museos Etnográficos, que a partir de ahora contará con un servicio de cámara de vacío que permitirá erradicar posibles afecciones de xilófagos —insectos que atacan la madera— mediante la exposición de las piezas a un proceso controlado en cámara al vacío.

«Que el fondo del Memorial María Luisa se quede en Asturias»

El Grupo Parlamentario Popular defendió ayer la proposición no de ley que busca garantizar que el Memorial María Luisa «permanezca en Asturias, su casa natal, su origen y su razón de ser». El certamen, que nació en 1990 en recuerdo de la montañera asturiana, se ha convertido en uno de los concursos más prestigiosos en el ámbito de la naturaleza, con participantes de más de 100 países que, además, ha ido construyendo el que ya es el mayor archivo fotográfico de naturaleza de España. Ahora, por «falta de apoyo institucional», podría marcharse de Asturias, pues otras comunidades autónomas han mostrado interés en acogerlo. «No hablamos de un simple conjunto de fotografía, sino de un legado que ensalza la montaña, la aventura, la naturaleza y la vida al aire libre, valores profundamente asturianos», defendieron.