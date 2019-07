El Principado prevé modificar el proyecto del Chao San Martín por las críticas de los expertos La arqueóloga María García, el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, el presidente del Principado, Javier Fernández, el alcalde de Grandas, Eustaquio Revilla, y el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, en una visita al Chao San Martín en 2017. / E. C. Genaro Alonso, dispuesto a «introducir algunas garantías si los técnicos así lo estiman» para no poner en riesgo las ayudas del Ministerio de Fomento MIGUEL ROJO GIJÓN. Martes, 2 julio 2019, 00:32

El Principado está dispuesto a modificar el proyecto de restauración y consolidación del Chao San Martín para no poner en riesgo los casi 500.000 euros comprometidos por el Ministerio de Fomento para esa actuación a cargo del 1,5% Cultural. En concreto, son 499.698,58 euros los aprobados por el Gobierno central para acometer obras de emergencia en el yacimiento arqueológico de Grandas de Salime, declarado Bien de Interés Cultural. Es el 65,7% del total, que se estima ascenderá a cerca de 750.000 euros, y que tiene como objetivo la consolidación del terreno en ciertas zonas de riesgo y la restauración de los restos arqueológicos, con la construcción de un muro de hormigón en una de las zonas de mayor pendiente.

Sin embargo, tal y como ha ido recogiendo este periódico en los últimos días, tanto desde la Asociación de Conservadores y Restauradores de España (ACRE) como desde la Asociación Profesional de Arqueólogos, Conservadores y Museólogos de Asturias (APACMA), una vez conocido el proyecto, han puesto el grito en el cielo, utilizando términos como «desatino» y «atentado», aderezados con los adjetivos «irreversible» y «insostenible», para alertar de lo que, en su opinión, sería una actuación que corre el riesgo de «generar daños irreparables» en el yacimiento. Este mismo domingo, los expertos asturianos solicitaban al Principado y al Ministerio de Fomento, tal y como recogió el diario EL COMERCIO, que retirasen la financiación a dicho proyecto, puesto que no había tenido en cuenta los criterios de los conservadores «ni los de los arqueólogos que han excavado el Chao San Martín».

Así las cosas, el consejero de Cultura, Genaro Alonso, ante la polémica generada, se mostró dispuesto a, una vez estudiados en detalle los argumentos que dan los restauradores, «introducir algunas garantías si los técnicos así lo estiman». «Nosotros estábamos convencidos de que ese proyecto daría solución a lo que se pretende para el Chao San Martín, que no es otra cosa que una fase de consolidación y otra de restauración» del yacimiento, explicó, y que «nadie quiere hacer daño a un yacimiento de esa categoría».

«Si hay que revisar algunos aspectos para una mejor actuación sobre el chao nadie estará en contra de ello y menos yo, pero de ahí a prescindir o renunciar al apoyo del ministerio que está conseguido hay un trecho», apuntó. «La cantidad que el ministerio aporta para este proyecto no es en absoluto despreciable y no podemos permitirnos el lujo de perderla», explicó a los periodistas durante la presentación del Premio Ayudas Dualiza 2019 celebrada ayer en Oviedo.

Y es que desde la Asociación Profesional de Arqueólogos, Conservadores y Museólogos de Asturias no consideraban el proyecto previsto fuese merecedor de la financiación de Fomento y el Principado, a quien instaban a retirar su aportación para que una actuación, a su juicio, lesiva con el yacimiento no tuviese el sustento de las administraciones públicas. Esta última advertencia parece ser la que ha obligado al Principado a, por el momento, abrir la posibilidad de repensar un proyecto que, desde su planteamiento, no ha dejado de levantar polémicas.