El público es el que juzga a 'la Manada' Martiño Rivas, Ignacio Mateos, Fran Cantos, Álex García y Raúl Prieto, en grupo, ante una solitaria María Hervás, en el Palacio Valdés. / FOTOS: MARIETA 'Jauría', estreno nacional en Avilés, pone ante el público el polémico caso de Pamplona Aplausos para las dos obras de teatro firmadas por Jordi Casanova y presentadas anoche en el Teatro Palacio Valdés DIEGO MEDRANO AVILÉS. Sábado, 26 enero 2019, 00:17

La grandeza de un espectáculo como el visto ayer en el Teatro Palacio Valdés es la de no haber querido ofrecer nada masticado, deglutido y cerrado al espectador. Miguel del Arco -director de 'Jauría'- viene, en una amplia e internacional trayectoria, de batirse el cobre con Shakespeare, quien, en 'La violación de Lucrecia', coloca a Tarquino en un plano idéntico de exposición actoral sin prejuzgamiento. Lo mediático, no por archiconocido es más lógico, así la presentación es pura ecuanimidad. Una víctima (María Hervás), cuatro chicos (Fran Cantos, Álex García, Saúl Prieto y Martiño Rivas) y los acontecimientos que sitúan el drama en el terreno del documental o la ficción popular (la en aquellos momentos presunta violación o abuso durante unos San Fermines en Pamplona) en la que resulta más complejo llegar a la sorpresa o imprevisto. Uno de los debates: el sacrificio inocente (similar al de 'Iphigenia en Vallecas', obra anterior de Hervás) en pro o no del bien común. La incógnita de toda cabeza de turco o chivo expiatorio como exculpación de algo que llevamos dentro y es difícil airear sin excusa. Los escondrijos y cosmética de la culpa, como en Mamet.

Obra contemporánea, obra a pie de calle pero, también a su modo, tragedia griega, enseñanza moral que puede o no ayudar a cambiar las leyes sobre la temática de las violaciones, y esa falsa euforia que, mal llevada, precipita en toda reunión el peor de los desenlaces. ¿Realidad o ficción? Ambas dimensiones erizan al patio de butacas. Texto desnudo, diálogos sin almíbar, el detalle de haber sido contemplado el suceso por el director (Del Arco) como crónica y ejercicio literario, en un texto de Jordi Casanovas, cuya visión de lo real e inmediato (Ruz/Bárcenas como primera experiencia) no puede ser más suculenta: todo se conoce pero nada se aventura. Rito de suspense, claroscuro y penumbra.

Iluminaciones de la evidencia enmascarada (Juan Gómez Cornejo) y escenografía de planos grupales donde la dinámica de grupos -donde es tan decisivo el rol de poder- resulta embaucadora (Alessio Maloni). Teatro ágil, testimonios convertidos en escenas, la misma furia por contar la realidad de su tiempo que la de los clásicos (Lope, Calderón), ritmo dramático trenzado por la víctima (Hervás) en el que los acusados no siempre son tales y la aridez de una declaración judicial -he ahí el máximo reto- puede ser obra teatral y literaria donde información y persecución van juntas de la mano. Queremos saber, vamos siguiendo el camino de migas, y el coro completo actoral actúa por momentos como una voz sola.

Adrián Lastra se mete en la piel de un asesino en 'Port Arthur', creada a partir de otro caso real

Ausencia completa de realismo en palabras de director y autor (Del Arco, Casanovas) junto a una atmósfera emocional repleta de aroma donde un portal estrecho y macilento, la angustia de cuerpo a cuerpo, el acoso como animal sin tregua o el desconcierto como la peor cara de la calma corre no solo por el escenario sino también por el ojo espectador que mira y es inevitable que saque conclusiones. Obra con la fuerza animal y visceral de la primera persona donde el argumento discurre ajeno a la pena y foco de telediario. La factura no es otra que la de presentar unos hechos que, siendo delito o no, jamás pueden ser vistos como normales.

No fue sin embargo el de 'Jauría' el primer estreno de anoche. Primero se presentó otro ejemplo del llamado teatro documento, firmado por el mismo autor, pero dirigido en esta ocasión por David Serrano. 'Port Arthur' trata también de esclarecer a través de los interrogatorios otro suceso: una matanza sucedida en Australia. ¿Qué ocurre en la mente de una persona capaz de cometer un crimen tan atroz? Adrián Lastra, portentoso, se mete en la piel y la cabeza del asesino, con problemas mentales, mientras Joaquín Climent y Javier Godino ejercen de policías en el interrogatorio. ¿Cómo reaccionan ellos ante un caso como este? Todo ello se pone en escena ante el espectador, que es quien juzga y saca sus conclusiones. Aplausos sin contemplaciones para las dos obras.