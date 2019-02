Mucho público en las salas, calles y plazas La compañía belga The Primitives, ayer en el Parchís. / AURELIO FLÓREZ Jueves, 21 febrero 2019, 00:31

Prosigue Feten con el público llenando las salas y las calles y las plazas de público familiar. Ayer, entre las actuaciones del día, la presencia de una compañía belga, The Primitives, que puso en escena 'Three of a Kind', un espectáculo de calle de unos 35 minutos de duración que se pudo ver en la plaza del Instituto. En el Teatro Jovellanos, durante la tarde, la Compañía Pep Bou, habitual de la feria, representó 'Bloop!', belleza absoluta con pompas de jabón.