El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Personal de seguridad pide al público que abandone el patio del museo. AFP

Dónde pueden acabar las joyas robadas en el Louvre

Europol intenta evitar que desaparezcan para siempre

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:27

Comenta

Para recuperar un botín de tesoros patrimoniales robados en varios países, más de 100 agentes coordinados por la Europol se desplegaron en Georgia y Letonia. ... En un solo día entraron a una treintena de lugares y recuperaron la mayoría de los objetos buscados. Eran libros saqueados de bibliotecas nacionales de Francia, Alemania, Suiza, Finlandia, Polonia y otros cuatro países. Un grupo organizado, cuyos integrantes eran de nacionalidad georgiana, se llevó unos 170 libros, entre 2022 y 2023. No eran las joyas del Louvre, pero también eran tesoros de alto valor, y cuando a los expertos en sustracción de patrimonio y objetos históricos de Europol se les pregunta por un caso que pudiera tener semejanzas con el robo del museo parisino evocan esta operación realizada hace apenas un año. Pese al éxito de la operación, no todos los objetos robados aparecieron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  2. 2 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  3. 3 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  4. 4

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  5. 5 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7 A prisión por vender hachís a escolares de secundaria en Avilés
  8. 8

    Dieciocho horas en vilo en Gijón por un incendio intencionado en el Monte Areo
  9. 9

    Una pareja afronta dos años de prisión por causar lesiones graves a su bebé al zarandearlo
  10. 10 Dónde comer en Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Dónde pueden acabar las joyas robadas en el Louvre

Dónde pueden acabar las joyas robadas en el Louvre