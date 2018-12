«Si nos queremos enterar de lo que pasa, hay que leer los periódicos» María de Álvaro, Diego Carcedo y Luis Rubio Bardón, antes de la conferencia. / FOTOS: PALOMA UCHA Diego Carcedo augura larga vida a la prensa escrita y advierte: «Las 'fake news' están generando una forma de guerra» M. F. ANTUÑA GIJÓN. Miércoles, 5 diciembre 2018, 00:10

Es un veterano, un periodista que ha pasado por mil peripecias, que sabe contar y alimentar relatos con un sinfín de anécdotas. Pero también sabe que hay que ponerse serios, que no corren buenos tiempos para los medios de comunicación, que las noticias falsas acechan, que la prensa escrita pierde fuelle, pero, pese a todo, pese al acoso de las redes sociales y el imperio de la inmediatez, es optimista. «Si nos queremos enterar de lo que pasa tenemos que leer los periódicos», dijo ayer Diego Carcedo en la antigua Escuela de Comercio, en un acto organizado por el Ateneo Jovellanos en colaboración con el Aula de Cultura de EL COMERCIO que sirvió para conmemorar los 140 años del periódico y el 21 aniversario de la muerte de Francisco Carantoña.

Diego Carcedo recordó la figura del inolvidable director, rememoró las ocasiones en que tuvo oportunidad de cruzarse con él y le puso como ejemplo parar hacer un elogio del buen periodismo, ese que se afana en contarnos lo que ocurre en el ámbito local, pero no se olvida del análisis, de ir al fondo de las cosas. Ese es, a juicio de Carcedo, el camino de la prensa en papel: «Ahora no puede competir en dar noticias, de modo que ha de proporcionar análisis, opinión, entrevistas, ha de buscar esa otra vía para seguir marcando la agenda cotidiana, la evolución de la sociedad, el conocimiento amplio de lo que está ocurriendo».

Fue esta la conclusión en un camino que comenzó casi con las palomas mensajeras para ir avanzando hacia las formas de comunicación actuales, absolutamente condicionadas por las nuevas tecnologías. Tanto que no dudó incluso en afirmar que el teléfono móvil se ha convertido en un competidor más como medio de comunicación. Su premura para llegar a todas partes fue destacada por quien sabe lo que es estar tres meses en Vietnam sin poder comunicarse con España o quien ha tenido que rogarle un teléfono a un primer ministro de Portugal en su época como corresponsal en Lisboa. Ahora, obvio es, comunicar es mucho más fácil, aunque eso no significa que informar correctamente lo sea. En ese punto habló Carcedo de las 'fake news', término que rechaza en sí mismo: «Las noticias no son falsas, son noticias o son mentiras». Hecha la aclaración, si alertó de los múlples riesgos de tanta postverdad: «Las 'fake news' están generando una forma de guerra», anotó, sabedor de que detrás de Trump, del independentismo catalán y el 'Brexit' hay intoxicaciones propagadas de forma consciente y vehemente.

Habló de la crisis económica que tanto afectó a todos los medios de comunicación, recordó a su padre, que se hizo suscriptor del diario EL COMERCIO nada más llegar a El Musel procedente de La Habana, antes de la guerra, y narró un sinfín de historias que escuchó atentó el público reunido en el salón de actos de la Escuela de Comercio. Antes, había escuchado él las palabras con las que le presentó Luis Rubio, vicepresidente del Ateneo Jovellanos: «El eterno periodista», resumió. María de Álvaro, jefa de Edición de EL COMERCIO, fue más allá y le definió como «maestro de periodistas». Pero él rechazó el elogio: «En esto no hay maestros, todos los días hay que seguir aprendiendo y ahora todavía mucho más».

De Álvaro se encargó de recordar los 140 años de historia que este año festeja EL COMERCIO y la ausencia eterna de Francisco Carantoña en su Redacción. Su legado sigue vivo: «Informar con honradez y honestidad y el compromiso con esta ciudad, con esta región y con este país». Con esos mimbres -auguró- «vamos a cumplir por lo menos otros 140 años más».