«Quise contar esa violencia que forma parte cultural de la defensa del mal»

Joseph Treviño, en Oviedo. El autor mexicano fabula en 'La lobera' sobre el mito de la joven asturiana que logró escapar de la Inquisición y se refugió en los bosques

Joseph Treviño es un periodista mejicano, afincado en California, veterano de los medios americanos ('Los Angeles Times', 'Dallas Morning News', etc), también de muchos otros enfocados al público hispanohablante ('Telemundo', 'La Opinión', etc), veterano de la guerra del Golfo Pérsico y condecorado con la división del ejército americano ('10th Mountain División') que ha dado el salto a la novela, sueño de la infancia, con 'La Lobera', novela desarrollada en Asturias con amplísima documentación sobre la Edad Media en un 'thriller' de ámbito posmoderno.

-¿Cuáles son sus relaciones con Asturias?

-Ninguna. Para todos los mejicanos España es la madre patria, si bien sufrimos la pena de un padre, tal vez, ausente. Los españoles, en cualquier caso, son nuestros hermanos. No conocía Asturias e investigando conocí Covadonga, tierra de brujas e intrigas, territorio mágico presidido por el verde y el aislamiento. Me propuse una historia de terror, un cuento de hadas gótico, un misterio entre lobos similar a la Roma que fundaron tales animales, gracias al mito de La Lobera.

-¿Qué mito es ese?

-Cinco siglos atrás La Inquisición enjuicia a una bruja joven. Ana María García consigue escapar a la tortura y la muerte perdiéndose en los bosques. Me propongo un 'western' asturiano. El asturiano es accesible, irresistible, de sangre caliente. Lo sitúo en la época moderna, por episodios, pero muy relacionado con el mundo medieval, porque cuando todas las novedades del mundo moderno se acaben no nos quedará más remedio que reconstruir nuestro pasado. La madre patria es España, Pelayo es una figura más importante que el Rey Arturo, con el que guarda relaciones. Covadonga es pura Historia por mucho que diga la versión musulmana de que fueron cuatro piedras.

-¿La fusión es con Méjico?

-Así es. Hago a 'La Lobera' viajar a Méjico, a los Altos de Jalisco, una zona montañosa muy similar a Asturias donde conoce a un joven cuya meta es llegar a ser cowboy, Peter Green. Recreo el mundo agrícola, el mundo del rancho mejicano, del rodeo como viejo mundo que se quedó atrás. En dicho territorio comienza una cascada de asesinatos, investigados por un sacerdote, con base real. Conozco bien la violencia mejicana, no solo del narcotráfico, cuando trabajé en 'Los Ángeles Times' había mil homicidios solo en la ciudad anuales, en todo el estado cerca de tres mil. Quise contar una violencia no gratuita sino aquella, sustancial, que forma parte cultural de una defensa del mal. Para vencer al mal, cualquier mal, el de la droga o el juego, tienes que ser más fuerte que él y no es fácil. 'La Lobera' hablaría de otro mal, añadido, que es de la venganza, el de saldar cuentas con tu pasado y las heridas que llevas a cuestas.

-La fusión es crucial, según dice, en muchos ámbitos.

-Fusión México y Asturias. Fusión 'Malefica Maleficarum', libro sagrado y negro de la Inquisición contra el mal, y el mundo de las armas, del que sé mucho, por mi profesión. Fábula, mito, parábola. No solo es un desdoblamiento físico, también espiritual, una monja le enseña en Jalisco a Ana María García la supervivencia espiritual tras haber hallado por sí misma la física. Es el discurso de la víctima, tantas y tantas mujeres masacradas por factores religiosos, que consigue hacerse fuerte gracias al ejemplo animal, lobos en este caso.

-Su libro ha despertado intereses cinematográficos.

-Hollywood lleva desde los noventa interesado en toda suerte de hombres lobo, zombies, realidades históricas alteradas, etc. Mi reto era imitar a Stephen King. Hablar de espacios de aislamiento, con presencia de comunidades agrícolas, donde la acción es aprendizaje. Hay documentos históricos de que mi protagonista fue de las más azotadas, vejadas, maltratadas por La Inquisición. El viaje, primero a los bosques, luego a México, la hace fuerte. Hay un guiño al mundo de los Indianos, desde Asturias, y el de los charros, de los viejos mejicanos, de los mariachis mal conocidos aquí, con profundas raíces españolas.

-¿El paisaje es otro ejemplo moral?

-El paisaje alecciona. Los Altos de Jalisco carecen de costa. Hubo asturianos en aquella época hibridados con americanos. Asturias es una mezcla explosiva de costa y mundo interior. El cristianismo oscurantista de conquista en sus colonias tiene pocas ventanas al exterior. Tampoco creo que haya grandes diferencias, por países o continentes, en lugares comunes en torno a la venganza, el abuso o la dominación. Ella está enojada con el mundo y busca, como tantos, una justicia personal que la saque de ahí para ser más libre y vivir sin cadenas. No teme nada porque está llena de dolor y eso la hace peligrosa. En el viejo oeste, los policías convertidos en ganaderos, los 'cowboys' norteamericanos y mexicanos, enseñaban otro honor.