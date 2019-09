Ratones y Leones Envejecer es conformarse con lo que hay sin que cesen los sueños Domingo, 15 septiembre 2019, 01:41

Ahora que el verano ha pasado -para mí el verano se consume en los días en los que comienzan las fiestas de San Mateo en Uviéu- se impone cambiar de modo y costumbre. Venimos de lejos, aunque no hayamos salido de casa, y esta luz setembrina, alegre y triste a un tiempo, ya anuncia otra estación atmosférica, sí, pero también mental. La vuelta al colegio nos marca para toda la vida. Recuerdo aquellas mañanas en el tren del desasosiego, con la tripa llena de colacao, mientras soñaba que iba hacia otro sitio. Eran los de 1975 días tristes y el invierno, con pisadas de lobo, rondaba por todos los colladoso.

Mi hija, que cumplió este verano 11 años, lo vive afortunadamente de otra manera. El primer día se despertó una hora antes de lo acordado a pesar de que la expectación le había impedido dormirse temprano. Se despertó, despertó a sus padres, y comenzó a hablar y a hablar. ¿Por qué las semanas no se dividían en cuatro días laborables y tres de fin de semana? O mejor, ¿por qué no eran cuatro días los del finde y los otros los de la escuela? Los adultos, concluyó, no saben organizarse; y finalmente añadió adoptando una apostura cómica y trágica a la vez:

-¡Por qué estoy feliz el día más triste del año!

Esas paradojas son las que llenan un vida. Setiembre ya está aquí mediado lanzándose por los caminos del otoño y despidiéndose del verano. El alma, entre dos luces contrarias, se sacude de la pereza y comienza a hacer planes sin cuento. Comienza San Mateo, el de las barbas mojadas, y en la fiesta se abre un espacio para la melancolía. ¡Volver al Rincón Cubano, al Pinón Folixa, a la Guinda! A algunos les molestan estos chiringuitos estacionales que desde hace una barbaridad son el corazón de la fiesta en la capital de Asturias. A mí no. Me reconforta saber que ahí siguen estando. Son, de alguna manera, el testimonio de toda una generación que quiso democratizar unas fiestas que se habían quedado demasiado viejas y aburridas.

Volveré como todos los años al Pinón Folixa y allí coincidiré con amigos que sólo veo en San Mateo. Aunque los cielos están despejados, y las previsiones son buenas, mi experiencia me dicta que hay que llevar una gabardina por si acaso. Mientras tanto, mientras espero la mañana soleada del vermut y la noche húmeda del mojito, pienso en tantas cosas que se han ido construyendo en estos años tan lentamente, es cierto, que muchas veces fuimos perdiendo la esperanza en un mundo mejor.

Sé que el mundo siempre es el mismo y que nada nuevo hay bajo el sol. Pero también sé que poco a poco cambian las costumbres, las personas, las formas de mirar el mundo. Cambian las modas, y a veces cambian abruptamente, pero lo esencial sigue siendo lo mismo. Intentar preservar lo bueno que existió, lo bueno concebido desde una ética igualitaria, no nos cierra las puertas de la imaginación para conseguir otras mejores. Poco a poco, en años a veces difíciles, se fueron cambiando modos y maneras. Parecía que no cambiaba nada, que el mundo estaba inmóbil en su eje, pero si comparamos aquel setiembre de 1988 con este de ahora, ¡qué vértigo al ver cuánto ha cambiado el mundo!

La sociedad en estos años ha asumido muchas cosas buenas. La impaciencia por llegar a ellas genera discursos impacientes y, muchas veces, abruptos. Pero la sociedad cambia, muda de costumbres y de modo, paulatinamente. Pienso que, visto desde una perspectiva individual, envejecer es eso: conformarse con lo que hay sin que cesen los sueños. Entre el león que sueña ser ratón y el ratón que sueña ser león, siempre me ha parecido más simpático el ratón.

Somos muchos de nosotros ratones que sueñan con un mundo mejor. Parece que los sueños nunca se cumplen pero siempre hay un momento en el día en el que soñar y respirar. Miramos al pasado y nos decimos: no hemos hecho tan mal las cosas.