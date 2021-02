«Tiene razón Iglesias en que la democracia no es perfecta. Si lo fuese, él no sería vicepresidente» Mañana es el Día de la Radio, y el director de 'La Linterna', en la Cope, analiza la actualidad en tiempos de coronavirus Ángel Expósito, ante los micrófonos de la Cope. / MARIO ROJAS M. ROJO MADRID. Viernes, 12 febrero 2021, 01:37

Ángel Expósito (Madrid, 1964) lleva más de dos años al frente de 'La Linterna' de la Cope. Ha sido director de Europa Press, del diario 'Abc' y presentador de televisión, además de tertuliano habitual. Apuesta por hacer un periodismo a pie de la noticia, que le ha llevado a la frontera entre Estados Unidos y México para hablar de inmigración, a Mosul para hablar de la apisonadora del Daesh y a África para hablar de cambio climático, hambre, movimientos migratorios y guerras. Este fin de semana, cuando se celebra el Día de la Radio, bromea, también estará en otra «zona de conflicto»: en Cataluña, para cubrir las elecciones.

-Televisión, prensa, radio... ¿Dónde se siente más cómodo?

-Lo más sincero que puedo decir es que en la radio, me siento mejor hablando que escribiendo o poniendo mi cara para la imagen. La radio es el medio que más me gusta para compartir el periodismo que hago.

-Ha visto de cerca guerras y hambrunas. ¿Qué situación le marcó más?

-Esas situaciones te cambian el orden de prioridades. A mí me marcó el drama de la inmigración en la frontera de EEUU con México, viendo a la gente cruzar sin nada el río, llenos de heridas y agotados. También las camillas llenas de sangre de Mosul, con los cadáveres apilados y los heridos huyendo del Daesh. Y los viajes a África, donde a la tragedia sumas la labor de misioneros, militares, cooperantes... Ves lo peor y lo mejor de la humanidad, y entre esos últimos, siempre hay alguno con la bandera de España.

-Un periodismo que se complica en tiempos de pandemia.

-Espero que esta pandemia sea un paréntesis. Para hacer buen periodismo hay que ir a los sitios, yo me niego a que esto no sea así. Yo tengo la suerte de trabajar en una casa y un medio que me permite viajar cuando quiero profundizar en ciertos temas. En Asturias no se puede hablar de minería si no vas a las cuencas ni de pesca si no estás con los pescadores.

-Los partidos políticos y las instituciones tratan de evitarlo, dificultando esa labor.

-Es verdad que las fuentes hacen lo que pueden por frenarlo, pero la culpa es nuestra. Tenemos que saber renunciar a las ruedas de prensa sin preguntas, a las pantallas... los reporteros tienen que pedirle a sus jefes que renuncien a cubrir esas cosas y los medios empujar y ser proactivos para que eso no suceda.

-Una de las noticias de estos días es que la Princesa Leonor se nos va a estudiar a Gales. ¿Qué le parece la decisión?

-Soy muy poco objetivo, porque lo que haga Felipe VI me parecerá bien. Soy muy felipista. Me parece estupendo que esta niña, que va a ser nuestra Reina, tenga la mejor formación posible, primero en Gales y después todo lo que venga en España, en la Universidad y en las Fuerzas Armadas. Apoyo total.

-¿Y el rótulo de TVE?

-Una pifia absoluta que tiene nombre y apellidos. De ahí a afirmar que es una estrategia del Gobierno es subirse a una guerra que no es del todo cierta. Si yo meto la pata hoy en mi programa, decir que es una conspiración de la COPE es un error.

-El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, dice que en España no hay normalidad democrática. ¿Cómo lo ve usted?

-Eso es escupir para arriba. El mismo hecho de que le nombraran a él vicepresidente es para alucinar. Y más increíble aún es que siga en el cargo. Por eso, habrá que darle la razón. Este país no tiene una democracia perfecta, porque permite que un chavista como él esté en el Gobierno. Si fuese una democracía perfecta, el no sería vicepresidente.

-Los independentistas hacen frente común contra Illa... A la vista de estas peculiares elecciones en Cataluña, ¿cree usted que sigue vigente el 'procés'?

-Más que peculiar, todo lo que sucede en Cataluña desde hace unos cuantos años es surrealista. No tienen límite. La situación es compleja y el problema grave. Yo apostaba hasta ahora por la redición de un tripartito, con el PSOE entre ellos, pero visto lo visto parece que vamos hacia un periodo ingobernable, a no ser que haya grandes mayorías. Por supuesto que el 'procés' continúa, ellos dicen que lo volverán a hacer, y no mienten.

-¿Es el PP de Casado el mismo que el de Bárcenas y Rajoy?

-Tengo la suerte de haber entrevistado a Bárcenas dos veces. El último titular fue «Todo es una campaña para hundir a Rajoy». Ahora dice todo lo contrario. O mintió entonces o miente ahora, lo que demuestra que es un tío del que no te puedes fiar. Este PP no es aquel, pero es Rajoy el que echa a Bárcenas, a pesar del 'Luis sé fuerte'. En cualquier caso, el personaje no me gusta, es un multimillonario que tiene 40 milllones en Suiza, que los disfrute cuando salga de la cárcel. Dicho esto, el PP tiene que pagar muchos pecados y la marca sigue siendo la misma, a Casado le va a costar remontar. Este tipo de marrones te los acabas comiendo.

-¿Es una de las causas del auge de Vox?

-Influiría algo, pero creo que nace más de la crispación, como Podemos nació también de ella en su momento. Los extremos se tocan. Influyó más el movimiento independentista en Cataluña.

-¿Unas vacaciones en Asturias?

-Soy más de ir al sur, pero estuve hace año y medio, en un puente largo. Hice la ruta del Cares, una maravilla.

-¿Cómo se ve Asturias desde Madrid? Aquí nos parece que no nos tienen en cuenta.

-Hay que saber venderse. Cuando piensas en Asturias te vienen a la cabeza reconversión industrial, problemas laborales y huelgas. Pero tiene una riqueza cultural, ambiental, histórica incomparable. Tenéis que venderos mejor.