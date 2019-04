Genaro Alonso despide la legislatura contento por sus acciones con la llingua: «Me voy razonablemente satisfecho» Arriba, dos niños sentados en los escaños de la Junta durante la lectura de textos en asturiano de la Selmana de les Lletres. Sobre estas líneas, otros participantes. A la derecha, Fernando Padilla, durante la lectura, ante la mirada de Genaro Alonso, una alumna y Pedro Sanjurjo . / PABLO LORENZANA Marta Mori señaló en la lectura de textos en asturiano en la Junta que la política lingüística «tien un marxe de meyora considerable» PABLO A. MARÍN ESTRADA OVIEDO. Miércoles, 1 mayo 2019, 01:21

La lengua asturiana y el gallego-asturiano fueron ayer los idiomas vehiculares en la Junta General del Principado con motivo del acto institucional de la Selmana de les Lletres. Ambos se escucharon en el hemiciclo durante la ya tradicional lectura de textos literarios, y también momentos antes en las declaraciones a los medios del presidente de la cámara autonómica, Pedro Sanjurjo, el consejero de Cultura, Genaro Alonso y la vicepresidenta de la Academia de la Llingua, Marta Mori. La coincidencia en esta ocasión con el fin de la legislatura sirvió para realizar un balance de la política lingüística seguida en los cuatro últimos años, positivo para el representante del ejecutivo regional y con notables incumplimientos en opinión de la académica. «Me voy razonablemente satisfecho, porque hicimos lo que queríamos hacer», afirmó Alonso sobre su gestión en esta materia y sus objetivos de extender la lengua en los centros educativos y en los medios de comunicación, buscando «normalizar lo que debe ser normal, porque la lengua, es la solución, no el problema», declaró. El consejero rehusó manifestarse sobre las expectativas de un cambio en el marco legal del asturiano en la próxima legislatura. «Eso entra en el terreno de las suposiciones: no sabemos cómo va a estar conformada ni qué fuerzas apostarán por la oficialidad». Tampoco quiso pronunciarse sobre el modelo que podría plantear su partido, sobre el que afirmó no tener información ni saber cómo aparecería reflejado en el programa electoral. «Nosotros queremos acabar en el marco que nos dimos en esta legislatura: una labor de extensión y normalización de la llingua respetuosa con ese marco legal. Lo que venga después será lo que decidan los asturianos y la Junta General», zanjó.

Muy distinto era el balance que realizaba Marta Mori, para quien la política desarrollada en estos últimos cuatro años «tien un marxe de meyora considerable». Puso como ejemplos la promesa de implantación del asturiano en la educación infantil, «que nun se llogró, lo que supón un inclumplimientu de la llei d'usu», la mengua de ayudas a la promoción lingüística o la propia financiación de la Academia. «Esi problema tampoco se solventó». La vicepresidenta de la institución formuló sus propios deseos para la nueva legislatura. «El gobiernu qu'entre tien qu'apostar pol asturianu d'una manera munchísimo más decidida, con oficialidá y sin oficialidá, porque nun hai que escaecer que la Llei d'Usu tien un marxe d'aplicación mucho más grande que'l que se-y ta dando», afirmó.

Por su parte, el presidente del parlamento asturiano, Pedro Sanjurjo, reiteró las opiniones expresadas en anteriores ocasiones respecto a la realidad lingüística del Principado. «La mejor manera de defender las lenguas es usándolas con naturalidad, sin imposiciones. Tienen que ser vehículos de comunicación y entendimiento entre la gente y nunca obstáculos que pongan en dificultad la identidad de cada uno», sentenció Sanjurjo.

Medio centenar de alumnos de los colegios públicos Fozaneldi y Carmen Ruíz Tielve de Oviedo ocuparon los escaños de la Junta en el acto institucional y varios de ellos se sumaron a un recital poético que contó con la participación de representantes del gobierno regional como el propio Alonso, la titular de Servicios Sociales, Pilar Varela o los directores generales Cristina Valdés, Almudena Cueto, Begoña Serrano y Fernando Padilla. Diputados de todos los grupos políticos -excepto el popular- leyeron también sus textos, entre ellos Concha Masa (IU), Nuria Devesa (PSOE), Carmen Fernández (Foro) y Diana Sánchez (C's).