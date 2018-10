Reconstruir juntos los muros caídos Un momento del espectáculo que se pudo ver ayer en el Teatro Jovellanos. / CAROLINA SANTOS Aplausos generosos del escaso público que ayer apostó por seguir esta historia de lucha y superación contada a través de acrobacias El Teatro Jovellanos disfrutó ayer de 'Mur', un atractivo espectáculo circense DIEGO MEDRANO GIJÓN. Domingo, 7 octubre 2018, 01:02

'Mur', a cargo de Cia3, es una obra que derriba fronteras: por un lado cuanto denota performance circense, con mucho ritmo del sur y humor; por otro, espectáculo visual, arquitectura efímera acerca figuras geométricas y bicicletas, donde el mismo debate es la capacidad del ser humano para superar limitaciones, físicas y mentales, sobreponiéndose a ellas. Cubos de madera, patinetes, bicicletas, dan forma a una arquitectura inicial que se rompe y de donde surgen doce extraños personajes, gente común, enfrentados a las posibilidades de un mundo nuevo.

No tuvo sin embargo mucho éxito la convocatoria, con un patio de butacas con demasiados sitios vacíos para dar calor al espectáculo que se representaba. Acrobacias, zancos y patinetes bajo solos de guitarra, bajo y tambor. El mencionado muro de cubos destrozado, duelos de habilidad por parejas en los que saltos, coreografías de volteretas y rápidos movimientos les servían para ir construyendo ahora torretas con los cubos. Personajes dentro de cubos, otros con cabezas de mono, algunos más con máscaras blancas. Y en el medio, malabares con bolas y sombreros, acrobacias desde las alturas con el objetivo de reconstruir entre todos el muro caído, que finalmente, después de tanto esfuerzo, es derribado de nuevo.

La inestabilidad se hace sinónimo del fracaso, el orden es colectivo y el lema general pura lucha: «Si caminamos solos vamos más deprisa; si caminamos juntos llegamos más lejos». El fin es encontrar la estructura perfecta; la lidia se establece con sus propias capacidades con tal de alcanzan la armonía.La obra ganó en Aguilar de Campoo, frente a diez mil espectadores, el premio Escalera de Plata. Arte callejero, acrobacia y pericia, metáfora de los tiempos que corren, la reconstrucción de un presente donde nada de lo anterior cuenta, instinto de supervivencia, coreografía en grupo. Reivindica la compañía el mejor arte circense pero es mucho más, danza sutil a dos pedales, mensaje de colectivo y lucha por la supervivencia.

Gigantesca metáfora, donde la coreografía de todos sin desentonar es la mayor complejidad, y el movimiento ese azar añadido sin el cual no es posible entender el mayor drama del cuadro entero de personajes. ¿El estado de bienestar desaparece en nuestras sociedades y es posible, entre todos, construir nuevas coordenadas para no perderse? ¿La realidad hoy necesita más juego entre razones y emociones para llegar a tierra firme? ¿Todo lo que anteriormente fueron seguridades son hoy dudas en las que no conviene detenerse y seguir hacia delante?

Su danza es la de la velocidad y el hierro, futurista y surrealista, donde vehículos sin motor muchedumbre dan cuenta del presente en permanente estado de asedio y cambio. Performance del cuerpo, donde éste es un elemento añadido a batir, y entra en confrontación consigo mismo tanto como con el resto. La compañía habla de circo 'inclusivo' o 'contemporáneo', pero es mucho más y así el público lo aplaude, acrobacia de adversidades, lucha contra los imponderables, concierto de voces callejeras en constante unión y superación.

Aplausos para los artistas del, aproxiamadamente, medio centenar de personas que acudieron ayer al Jovellanos y vuelta a casa con mucho que reflexionar por el camino.