«Regresar a Oviedo es lo más parecido a regresar a casa»

Carlos López Puccio. / E. C. El Luthier Carlos López Puccio habla de su vuelta a Asturias tras el Premio Princesa. Los cómicos argentinos llegan al Auditorio el 9 de noviembre M. F. ANTUÑA Martes, 30 octubre 2018, 00:20

Carlos López Puccio (Rosario, Argentina, 1946) es uno de los rostros impresdincibles de esos magos del humor y la música que son Les Luthiers. Vuelven a Oviedo con 'Viejos hazmerreíres' y no disimulan las ganas de pisar territorio amigo y conocido. Del 9 al 13 de noviembre estarán en el Auditorio.

-Cinco días de noviembre en Oviedo. ¿Qué recuerdos le asaltan de sus días en octubre del año pasado?

-Los mejores recuerdos: esos días se cuentan en la breve lista de los más emocionantes de mi vida.

-¿Qué tiene de especial para ustedes volver al lugar donde recibieron el Premio Princesa de Asturias?

-Nuestro agradecimiento para Oviedo (y toda Asturias) es muy grande. Allí nos sentimos más queridos y reconocidos que nunca antes. Regresar a Oviedo es bastante parecido a regresar a casa. Lo quieran o no los ovetenses hemos tomado a la hermosa ciudad como nuestro segundo hogar, es imposible no enamorarse de una ciudad en la que, aparte de su belleza, hemos sido tan mimados.

-No cabe duda de que Asturias les quiere, ¿qué quieren contarle a Asturias en esta visita?

-Les llevaremos una de nuestras antologías, 'Viejos hazmerreíres', que es formidable: balanceada, enormemente divertida, muy musical y unas cuantas cosas más que ahora no se me ocurren. Pero os aseguro que valdrá la pena verla.

-'Viejos hazmerreíres'. ¿Qué les ha enseñado el tiempo, la veteranía a la hora de hacer reír?

-Hay muy diversas maneras de hacer reír. Nuestro camino fue de puro crecimiento, muchos años esforzándonos por mejorar el producto sin apartarnos de la línea autoimpuesta: ofrecer humor intenso pero que siempre tuviera cuidado con las formas, con los elementos puestos en juego, con la pureza de recursos, con el empleo de la cultura, con la elegancia en el lenguaje. Y para nuestra profunda satisfacción fuimos comprobando que aún con este juego aparentemente restrictivo había mucho público capaz de reconocerlo, disfrutarlo y agradecerlo.

-¿La clave del oficio?

-No solo no conocemos una clave del oficio sino que ni siquiera estamos seguros de cuál es ese oficio, porque somos humoristas pero también músicos. Y con un poco de buena voluntad somos actores y mimos. Tal vez en nuestro caso haya una clave en esta misma multiplicidad. Sumada a las reglas de calidad de las que hablé antes creo que definimos un estilo, el estilo 'luthiers', que ofrece humor del bueno, algo que no se ofrece frecuentemente, pero además dirigido a capas etarias muy amplias y en un envase multidisciplinario.

-¿Nos reímos igual ahora que antes o también con el tiempo cambia el sentido del humor?

-Ha cambiado. Ahora, con el tiempo, hemos dejado de reírnos de los ancianos, de los achaques de la vejez, de la pérdida de memoria... ¿me puede recordar la pregunta?

-¿Sienten que la universalidad de la risa es real o en cada lugar del mundo el público ríe distinto?

-Solo podemos responder a través de nuestra experiencia, que es limitada dado que hace tiempo que actuamos y creamos para un público cómplice, que disfruta de nuestro modelo de humor y que viene a vernos sabiendo de antemano qué busca y qué puede encontrar. Partiendo de esta base: nuestro humor es universal para el público de Les Luthiers en cualquier parte del mundo hispano. Lo cual al mismo tiempo deja de hacerlo universal. Es una paradoja que invalida toda respuesta sobre el tema.

-No sé si ustedes se habrán encontrado con alguna frontera a la hora de hacer reír ¿Hay algún tema tabú? ¿Hay algún asunto que no merece pasar por el tamiz del humor?

-Fronteras hemos cruzado muchas, siempre pasaporte en mano. En cuanto a temas tabú: nos hemos ciudado de no reírnos allí donde alguien siente dolor. Tal vez sea la única norma general que en este sentido hemos respetado.

-Aquí en España vivimos últimamente muy coartados por lo políticamente correcto. ¿Hasta qué punto eso es una cortapisa?

-Nosotros no lo hemos sufrido, alcanza con un poco de sabiduría: respetamos a las minorías porque son pocos y a las mayorías porque son muchos. ¡Y a las mujeres porque son la mitad! Y respetamos en especial a las periodistas. Por lo tanto nos reímos sin cortapisas de los pocos que nos quedan.

-¿Mal momento para la libertad de expresión? ¿Cómo lo ven por este y por el otro lado del Atlántico?

-Honestamente no me parece que por ahora sea un problema serio en el mundo occidental. Por el contrario siento que, haciendo un gran promedio, en Occidente vivimos una época altamente superior en libertad de expresión a la de décadas pasadas. Basta pensar en el macartismo, en las restricciones paranoides durante la guerra fría, en el control solapado de la información por parte de los estados en la era pre internet. Digo esto pensando con amplitud y más allá de los intentos evidentes y conocidos de regulación del flujo de información en la web por parte de los estados y -claro- exceptúo de esta consideración a las grandes y pequeñas dictaduras que abundan por allí, las ideológicas, las religiosas, las económicas, las cuales son hoy tan represivas como antes. Eso no ha cambiado, pero Occidente por fortuna sí. Para mí el verdadero ejercicio de la libertad de expresión se define cuando las voces se alzan aún en contra de la corrección política, cuando las propuestas de quienes realmente piensan generan inquietudes más allá de lo que el medio acepta como correcto. Esto siempre ha sido difícil para los creadores pero, insisto, creo que en Occidente esa ventana no se ha cerrado del todo.

-Una gira muy larga. ¿Qué les gusta y qué no de ese viaje continuo de actuaciones?

-No tengo hijos pequeños ya. Ellos eran quizás la causa principal de cierto desgarro cuando viajaba. En la actualidad sigo disfrutando mucho del paso por el escenario, del contacto con el público y de reír junto con él, de sentirme querido. Viajar -por ejemplo visitar Oviedo- es pura alegría. Si por añadidura me siento en casa, como en Oviedo, podría decirse que ni siquiera siento que viaje.

- Oiga, a los cómicos como ustedes, ¿qué es lo que les hace reír?

-A mí solo el humor de mucha calidad, en las ideas, en la forma, en la cultura, en el refinamiento, en la técnica. De esto se encuentra poco: no ha habido muchos de la talla de Gila, Monty Pithon, Tip y Coll, Quino, Fontanarrosa o Chaplin en 'One AM', hay varios nombres más, pero no muchos.

-Y dígame, ¿qué es lo que no les hace ninguna gracia?

-Todo lo demás.

-Después de la muerte de Rabinovich decidieron seguir y leí que decían: «Solo quedamos nosotros y los Rolling Stones». ¿Se ven algún día jubilados?

-Sí, me imagino que nos encontraremos con los Rolling en la plaza y jugaremos al ajedrez mientras recordamos viejos tiempos.

-¿Qué diría Daniel de esta nueva gira del grupo?

-En sus últimos meses, Daniel insistió mucho con su idea de ir creando un grupo más joven, un grupo que mantuviera el nombre de Les Luthiers aunque nosotros ya no trabajáramos. Deseaba así perpetuar al grupo más allá de sus integrantes. Creo que eso estamos haciendo gradualmente en la actualidad y que Daniel estaría feliz. Aunque, claro, todos estaríamos más felices si pudiera compartir esta gira con nosotros.

-¿Hasta qué punto les sigue pesando su ausencia?

-De su ausencia nunca nos curaremos. Daniel fue un compañero, un hermano y un amigo. Y por eso tal vez lo echamos de menos más fuera del escenario que adentro de él. También fue una pieza fundamental del grupo, por supuesto, pero su rol en escena está bien cubierto en la actualidad. Su rol como amigo y socio de cincuenta años es imposible de reemplazar.