Risas con cargas de profundidad Lucía Barrado y Fele Martínez, en la representación de 'Todas las mujeres' en el Palacio Valdés. / MARIETA El público del Palacio Valdés acoge divertido 'Todas las mujeres', dirigida por Veronese PABLO A. MARÍN ESTRADA AVILÉS. Sábado, 15 junio 2019, 01:50

La comedia sigue siendo el género con mayor poder de convocatoria para llenar las salas. Así ha ocurrido siempre y especialmente en estos tiempos en los que nada agradece más el público que desconectar de la realidad diaria para reírse un rato. A ello invita 'Todas las mujeres', la función dirigida por el argentino Daniel Veronese, que ayer llenó el Palacio Valdés de Avilés con un elenco encabezado por Fele Martínez, Nuria González, Lola Casamayor, Ana Álvarez, Lucía Barrado y Mónica Regueiro (también coproductora del montaje). Hilaridad garantizada y la ración necesaria de drama para que todo resulte más creíble es lo que ofrece esta pieza construida sobre la base de una eficaz dirección y el buen trabajo interpretativo de todo el elenco.

Esta versión teatral es la tercera vida de una obra que nació como serie televisiva, fue película (galardonada con varios Goya en 2013, entre ellos al mejor guion adaptado) y ahora, bajo la batuta del exitoso Veronese vuelve, a rodar con similar acogida a la que tuvo desde sus orígenes en manos de sus autores, Mariano Barroso y Alejandro Hernández. Nacho (Fele Martínez), un hombre en el medio del camino de su vida y tan inmaduro como hubo de serlo en su adolescencia, se enfrenta a sus propias carencias existenciales y a los embustes con los que ha ido trampeando por aquí y por allá para salir adelante, y serán cinco mujeres cruciales en sus días quienes le pongan el incómodo espejo en el que mirarse tal como es en realidad, incluida su novia Ona (Lucía Barrado), responsable de haberse metido en el último embrollo.

Cada uno de los personajes femeninos, comenzando por su nueva novia, su propia madre (Lola Casamayor) y pasando por Marga, su antigua pareja (Nuria González), la psicóloga Andrea (Ana Álvarez) o Carmen, la cuñada (Mónica Regueiro) se encargarán de ir bajando a Nacho de la nube, en la que tan seguro parece ir sobrevolando el mundo, para ponerle los pies en la tierra. El personaje al que da vida Martínez no esperaba -o tal vez sí- esa respuesta de ellas en lugar de la ayuda buscada en cada encuentro y ahí surge el conflicto del que se nutre la tensión de esta tragicomedia. Y aunque el lío que propicia la trama no parece muy actual: el robo de unos novillos a su suegro por parte del protagonista, el resultado y los temas que acaban planteándose sobre las tablas sí resulta muy pertinente en un momento en el que ciertos individuos reivindican el orgullo alfa como soporte de su masculinidad y otras inquisiciones. Si alguno de ellos ve esta función probablemente no le agrade cómo queda al aire la debilidad del personaje principal. El resto de espectadores seguramente disfrutarán del juego que ellas y él se montan con esta trama que trasciende los maniqueísmos para apelar a una universal falta de apego por asumir cada uno su responsabilidad. Y un recordatorio de lo frágiles que todos somos.

El público acogió con una larga ovación el espléndido trabajo del elenco, con un Fele Martínez enorme y el trabajo de sus compañeras de reparto, en el que brilla con su maestría habitual Nuria González (pidiendo a gritos volverla a ver en un papel protagonista). Risas y comedia sí, pero con profundidad crítica, tan necesaria como el propio humor en estos días.