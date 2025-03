Una visita de lujo a solas por la Laboral

ana ranera Sábado, 30 de mayo 2020, 13:57 Comenta Compartir

«Arrancamos despacio, pero ya empieza a apuntarse gente», decía Verónica Ruiz, una de las responsables de Laboral Ciudad de la Cultura, en la primera jornada de visitas guiadas por sus exteriores. Ayer solo acudió, a mediodía, Joana Córdoba a realizar el recorrido y no pudo evitar sorprenderse al econtrarse con que no tendría acompañantes. «Tenía pendiente venir, pero la pandemia se me adelantó, así que en cuanto abrieron, me apunté y, al llegar, vi que iba a estar yo sola», contaba Córdoba.

Pese a que apenas hubo visitantes, ya hay algunas reservas previstas para los próximos días. «Para el domingo ya tenemos gente apuntada y para el próximo fin de semana, también», señalaba Ruiz. Estas visitas se han retomado con muchas precauciones y, de momento, no incluyen los espacios cerrados. «Lo hacemos con un formato adaptado por la plaza y los jardines y son solo para grupos reducidos», señalaba. Hasta diez personas podrán juntarse, manteniendo las distancias de seguridad, en el caso de las visitas para particulares, y un máximo de quince, en los horarios específicos para grupos. Además, en cualquier caso, es imprescindible realizar reserva previa.

Este nuevo formato permanecerá algunas semanas hasta que puedan abrir de nuevo sus puertas y enseñar a los visitantes todo lo que se esconde tras estos muros. Por el momento, ya tienen asegurado el regreso de Joana Córdoba. «Vendré seguro. He leído muchas cosas sobre su historia y sus curiosidades arquitectónicas», decía.

Joana ayer tuvo la Universidad Laboral de Gijón para ella sola, todo un lujo, aunque espera que el día que vuelva a visitarla la vea repleta de la vida que habitualmente bulle en este espacio.

El Centro de Arte reabrirá el lunes, pero sin exposiciones

Laboral Centro de Arte reabrirá al público el lunes una vez completada en el equipamiento la aplicación de los protocolos de seguridad fijados por las autoridades sanitarias tanto para los trabajadores como para los usuarios del centro, retomando las nueve residencias de artistas de 2020 interrumpidas durante el confinamiento, a las que se suman las ocho propuestas ganadoras de la III convocatoria de Laboral Impulsa que iniciarán sus estancias en el centro cultural gijonés de modo inmediato. En cuanto a las exposiciones, no se reanudarán hasta septiembre con la muestra europea 'Ecosistemas', que reúne una selección de obras recientes producidas por la European Media Art Platform.