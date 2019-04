«Hay que salvar al español del uso de ortografías extranjeras» El lingüista asturiano Salvador Gutiérrez Ordóñez. / EMILIO NARANJO El lingüista asturiano recomienda poner en marcha una campaña para defender la correcta escritura del español Salvador Gutiérrez Miembro de la RAE KAY LEVIN GIJÓN. Domingo, 21 abril 2019, 01:20

El próximo martes el Foro Jovellanos de Gijón contará con la presencia del asturiano Salvador Gutiérrez Ordóñez (Bimenes, 1948), catedrático de Lingüística General de la Universidad de León y miembro de la Real Academia Española (RAE). En dicha cita ofrecerá una conferencia sobre la presencia de los animales en la literatura de Miguel de Cervantes, «uno de los temas menos conocidos» de sus obras. Antes de ello, propone en esta entrevista para EL COMERCIO que se impulse una campaña para provomer la sensibilización y el conocimiento de la ortografía española.

-¿Cómo ve la situación del español actualmente? ¿Qué proyecciones de futuro tiene?

-En el mundo, el español es una lengua demograficamente en expansion, con 570 millones de hablantes. Las expectativas marcan que crecerá hasta suponer un 7% de la poblacion global. Va a crecer sobre todo en Estados Unidos y Brasil, y está aumentando asimismo el número de países en que se estudia como segunda lengua, en especial en Reino Unido, China y los países orientales. También tiene una presencia muy importante en las redes sociales, siendo la segunda o tercera más usada, y en el ámbito cultural: en cine, televisión, música y literatura no para de crecer. El único punto donde tiene menos presencia es en la ciencia, por el escaso desarrollo de los países hispanos.

-Usted es director del departamento de 'Español al día' en la RAE desde 2008, ¿cómo glosaría su experiencia hasta ahora?

-En estos once años en la Academia he tenido un trabajo más colectivo que personal. El departamento de 'Español al día' es uno de los más importantes, como servicio público universal y gratuito, porque responde todos los días a unas 500 consultas de todos los rincones del mundo, de gente con dudas sobre gramática, léxico o estilo.

-¿Cómo afecta el lenguaje de las redes sociales al español?

-Las redes sociales están afectando a todos los aspectos de la vida y dan lugar a nuevas realidades en cuanto a terminología y usos específicos de las palabras. Sin embargo, las abreviaturas que se utilizan en Internet ya se utilizaban en la Edad Media. Hay un exceso de temor respecto a su influencia, lo importante es que los jóvenes aprendan a escribir bien, no que dejen de utilizar abreviaturas. Lo que me causa pánico es que se introduzcan constantemente ortografías extranjeras que no aceptan una adaptación a la española. Se debería hacer una campaña para defender nuestra ortografía. A veces se piensa que el peligro es la entrada de palabras extranjeras, pero la lengua tiene una gran capacidad de asimilarlas: lo que no se puede asimilar es la ortografía extranjera porque destruimos un patrimonio que ha costado siglos defender. En ese sentido sí podría decirse 'el español primero' (ríe), porque la ortografía es un código unitario. Una persona de Buenos Aires y otra de Burgos pronuncian diferente o dan significados distintos a una palabra, pero el código es el mismo y eso hay que salvarlo, hay que tomar conciencia sobre ello porque es vital.

-¿Cómo ve la situación del idioma en su uso diario, con la polémica sobre el lenguaje inclusivo?

-Hay aspectos naturales en la lengua que a veces causan extrañeza o estupor para algunas personas. Como ejemplo, en las Cortes de Cádiz del siglo XIX solo había diputados, porque no había mujeres. Cuando con la República entran al Parlamento, aparece el género cómun, 'el y la diputado', y sin embargo hoy en día el sistema permite la creación del femenino. No constituye un problema decir 'fiscala, jueza o médica' si tiene aceptación, no debería extrañarnos. Otra cosa es el uso de los desdoblamientos en masculino y femenino, que son absolutamente innecesarios porque el lenguaje ha creado un género que incluye a ambos. El genérico es un medio de economía de la lengua. No hay quien sostenga, fuera del estrado, el uso de ambos géneros continuamente, porque es pesado: ni sus defensores y defensoras lo usan en lo coloquial.

-¿Afecta a la visión del lenguaje el que se formara en una época de dominancia masculina?

-En aquellos momentos podría haber influido, pero hoy en día se utiliza así porque es útil y cómodo. Sería discutible pensar que va a cambiar la actitud de la sociedad frente a la mujer porque cambien los genéricos. Lo veo muy dificil de llevar a cabo, porque uno de los principios mas importantes de la lengua es el de la economia.

-¿Cómo ve el uso del español en el mundo de la política? ¿Se ha simplificado?

-El lenguaje de la politica evidentemente ha cambiado: un parlamentario de hoy no habla como hace un siglo, porque utilizan otros medios y formas. También hay otros gustos y aspiraciones sociales, lo que no cambia es la retórica. Lo que ha cambiado son los puntos débiles de los votantes y las técnicas para llegar a ellos. Es evidente que con Internet los mensajes son más simples, breves, directos y económicos. Para señalar la simplificación de su uso, que es cierta, hay que ver primero cómo han cambiado los medios en que se expresa y el entorno.