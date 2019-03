Sánchez reclama un pacto de Estado para la ciencia Pedro Duque, Pedro Sánchez, Cristina Gallach y Rosa Menéndez, durante el encuentro Ciencia e Investigación en la Agenda 2030. / E. P. AGENCIAS MADRID. Martes, 19 marzo 2019, 00:33

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró ayer partidario de alcanzar un pacto por la ciencia que asegure la inversión porque «la política no puede dar la espalda a la ciencia» y porque la I+D+i debe ser «una cuestión de Estado». Con estas palabras, Sánchez clausuró el encuentro Ciencia e Investigación en la Agenda 2030, a la que asistieron el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque y la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la asturiana Rosa Menéndez. No fue la única representante de Asturias en el acto. Bárbara Álvarez, investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Oviedo, también estuvo presente en la clausura del encuentro.

En su intervención, Pedro Sánchez reconoció que «los tiempos de la política no son los mismos que los de la ciencia» y, por eso, insistió en que es «imprescindible» alcanzar «un gran pacto de Estado» para que la política no vuelva a dar la espalda a la ciencia «nunca más». «Por nuestra parte, no se van a ahorrar esfuerzos», señaló, además de asegurar que en sus nueve meses al frente del Ejecutivo ha tenido ese compromiso presente, aprobando, por ejemplo, «la mayor oferta pública de empleo en ciencia».