Un saurópodo de más de 20 metros El Muja recupera de los acantilados de Ribadesella un nuevo bloque óseo del gran dinosaurio hallado en 2024, que ha resultado mayor de lo esperado

Parte del equipo encargado de la investigación y la extracción de los huesos, los alcaldes de Ribadesella y Colunga y la consejera de Cultura, junto a la gran escápula envuelta en yeso.

Aida Collado Gijón Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Desde el descubrimiento de los restos óseos de un dinosaurio de grandes dimensiones en los acantilados de Ribadesella hace ya más de un año se sabía de lo impresionante del hallazgo, indiscutible ya en ese primer momento su gran relevancia para los asturianos y para la comunidad científica. Pero es que a cada paso que dan los investigadores, a cada nueva fase de los trabajos de recuperación, la trascendencia del descubrimiento gana peso. Como el propio dinosaurio, un saurópodo que mide unos veinte metros, según desveló el Principado. Casi el doble de lo que se estimaba al inicio de los trabajos.

Emocionados, como no podía ser de otro modo, se encontraban quienes ayer fueron testigos de la extracción de un nuevo bloque óseo de gran tamaño con la escápula del animal. Entre ellos, la propia consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, quien habló de este ejemplar que lleva «150 millones de años durmiendo en lo que ahora conocemos como este acantilado aquí en la costa» y cuyo rescate servirá «para la investigación y para el disfrute y conocimiento de todo el mundo».

Esta intervención forma parte de la segunda campaña de excavación que lleva a cabo el equipo científico del Museo del Jurásico de Asturias (Muja) formado por José Carlos García-Ramos y Laura Piñuela, en colaboración con los investigadores Pablo Puerta, del Museo de Trelew (Argentina), y Oliver Rauhut, paleontólogo especializado en dinosaurios. Para los trabajos fue necesario, de nuevo, la ayuda del helicóptero del SEPA, que trasladó los restos hasta la playa de Vega. Desde allí, el Ayuntamiento de Colunga los trasladará al museo.

Un museo en el que cuando concluyan los trabajos –que de momento continuarán el próximo año– y se cuente con todas las piezas del puzle, los asturianos podrán disfrutar de la grandiosidad de este dinosaurio saurópodo, un animal cuadrúpedo, herbívoro, de cuello y cola largos.