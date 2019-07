Joseph Knox, en la Semana Negra: «En un mundo de caos e injusticia, el género negro aporta victorias al ciudadano común» El autor británico Joseph Knox. / Juan Carlos Tuero Los directores de festivales latinoamericanos José Campoh y Alexandra Ramírez y el escritor Javier Valenzuela comparten protagonismo con el autor británico en la jornada inaugural del festival liteario de Gijón KAY LEVIN Sábado, 6 julio 2019, 18:11

Joseph Knox es el autor encargado de abrir el fuego literario en la Semana Negra. Los directores de festivales José Campoh y Alexandra Ramírez y el escritor Javier Valenzuela también fueron protagonistas de la jornada inaugural.

La Semana Negra ya habla de literatura y empieza a llenarse de aficionados al género negro, de familias que van a disfrutar de las atracciones, de curiosos que pululan por el mercadillo, de señores ávidos de tomar una cerveza y comerse un bocata de calamares y de todo tipo de lectores y escritores frustrados que quieren conocer a sus ídolos o hacerse con un ejemplar concreto en las múltiples librerías desplegadas en el recinto del astillero de Naval Gijón. Paco Ignacio Taibo II ya anda por Gijón, como andan Manuel Marlasca y Lorenzo Silva. En cada esquina, una novedad literaria, en cada carpa, una conferencia, un encuentro, una presentación. Y cuando llega la noche, música, lecturas de poemas y mojitos, o lo que se tercie.

En nuestra primera incursión semanera, nos abalanzamos sobre el autor británico Joseph Knox, que nos desveló los detalles de su nuevo libro, 'Sonrisa mortal', que presenta en Gijón. La obra, basada en un caso real, destapa «la oscuridad y la belleza» de Manchester.

El escritor inglés Joseph Knox debutó en el género hace algo más de un año con 'Sirenas', y tras los reconocimientos que suscitó la obra trae ahora 'Sonrisa mortal', una segunda parte protagonizada de nuevo por el detective Aidan Waits. El libro, que no le costó ocho años de escritura como el primero, según reconoció ayer en rueda de prensa se centra en un «fascinante caso real aún sin esclarecer», según explicó: «un crimen perfecto». El suceso al que se refirió es un asesinato ocurrido hace setenta años, en el otro lado del mundo, en Australia. Allí, en 1940, la policía encontró un cuerpo en la playa, del que aún hoy se desconoce la identidad. Ningún habitante del pueblo de ese lugar reconoció a la víctima. No llevaba ningún rastro identificativo y solo tenía un mensaje en uno de sus bolsillos, que «parecía dejado a propósito». Decía: 'The end', es decir, 'el fin'. Más tarde se descubrió que era un trozo arrancado de una página de un libro de poesía, localizado en un coche abandonado en las cercanías. El ejemplar, además, estaba dedicado. Después, las autoridades localizaron a la autora, que reconoció haber firmado el libro pero, «pese a su reacción de espanto al ver el cadáver, afirmó no conocerle», narró Knox. Esta supone la primera vez que el británico utiliza un hecho real para inspirarse para sus creaciones literarias. Algo que, tras la experiencia, «volvería a hacer». En la obra, Waits, que indaga en un crimen similar , es a la vez investigado por otra persona, en una trama que se cruza con la principal, «creando mayor suspense».

Y todo ello en Manchester, la ciudad en la que le rompieron el corazón y la nariz por primera vez, recordó el autor, como «resumen de los dos lados de la ciudad, dura pero hermosa». Un entorno «ideal para una novela con oscuridad y belleza, sobre gente que vive en los márgenes de la sociedad», relató. Sobre el éxito de las novelas de este género, en especial para alguien como él que hasta que publicó 'Sirenas' trabajaba en un bar nocturno, destacó la capacidad que tienen para «redescubrir algo del subconsciente y sacar a la luz eso que todos llevamos dentro». Una base sobre la que «encontrar detalles terroríficos a partir de lo mundano», que es algo que «apasiona», según el británico. Además, subrayó que los lectores continúan enganchándose al género negro porque «en un mundo de caos e injusticia, donde parece que los ricos y poderosos ganan siempre», en estos libros se puede encontrar «al ciudadano común superando las adversidades y consiguiendo justicia». «La gente necesita estas historias», remató el literato.

Un poco más allá, también en el Hotel Don Manuel, hablaban el colombiano José Campoh y la boliviana Alexandra Ramírez, dos directores de encuentros latinoamericanos invitados a la Semana Negra de Gijón. Campoh, que dirige el festival Calicomic, en Cali, destacó en rueda de prensa que tras la firma de los acuerdos de paz en el país «se ha perdido el miedo a hablar y contar cosas», algo que ha beneficiado a los autores de viñetas como él. Ramírez organiza el evento Viñetas con Altura, y presenta una recopilación de historias que ocurren en La Paz, en español y aymara.

También intervino ya el periodista Javier Valenzuela (Granada, 1954), que llega por primera vez a la Semana Negra de Gijón y lo hace con su nueva obra bajo el brazo, 'Pólvora, tabaco y cuero'. Una novela, la tercera de este género que escribe, en la que «homenajea» a Madrid, afirmó ayer en rueda de prensa. Se sitúa en la capital en 1936, con la ciudad sitiada por los fascistas, y la protagoniza un detective anarquista, «algo poco usual», reconoció. La novela es, además de negra, «también violeta, muy feminista», indicó, ya que se centra en la investigación de un crimen machista, que «en esos años de incipiente feminismo en España todavía eran llamados crímenes pasionales o de honor». Además, criticó que la novela negra española verse sobre funcionarios del Estado, porque, razonó, «tiene que tener más crítica social y, por ello, debe estar protagonizada por personajes antisistema». Asimismo, en cuanto a las temáticas dominantes, lamentó el «exceso de asesinatos macabros» que ocupan estas obras actuales, «con un estilo norteamericano», en lugar de hablar sobre «la corrupción política y empresarial de este país».

La rueda, como la gran noria que preside el recinto, no ha hecho más que empezar a girar, y cuando el sol no aprieta tanto y la playa empieza a languidecer, la Semana Negra es el escenario perfecto en Gijón para toda clase de crímenes. De ficción, por supuesto.