«Los señoritos siempre son los mismos»

Paco Azorín dirigirá el 21 y 23 de febrero en el Campoamor la zarzuela 'Maruxa', que trasladará al público a la Galicia del chapapote y que en Madrid levantó ampollas A. VILLACORTA Sábado, 9 febrero 2019, 00:37

Con solo siete años, Paco Azorín (Yecla, 1974) ya jugaba a hacer escenarios con cajas de galletas y decía que quería ser «decorador». Hoy, con la agenda repleta para los próximos cinco años, ensaya en Oviedo 'Maruxa', el título que el próximo 21 de febrero abrirá el XXVI Festival de Teatro Lírico Español en el Campoamor. Una égloga lírica en dos actos, con música de Amadeo Vives y libreto de Luis Pascual Frutos, producción del Teatro de la Zarzuela.

-¿Qué ha hecho con 'Maruxa'?

-La zarzuela, en general, tiene un problema serio con los libretos, que eran costumbristas. Así que, con los años, la música quedó maravillosa, pero el libreto no se sostiene. Decidí darle una vuelta de tuerca.

-Mezcla la historia de amor entre dos pastores con el chapapote.

-Necesitamos que el público venga sin prejuicios, porque le vamos a explicar muy bien la historia de amor de Maruxa y Pablo, que desata un ataque de celos entre señoritos y terratenientes. Lo que pasa es que añadimos una historia que pasó: el hundimiento del 'Urquiola'.

-Le ha salido una zarzuela reivindicativa y con lucha de clases.

-Absolutamente. Porque los señoritos siempre tienen la sartén por el mango pase el tiempo que pase. Siempre son los mismos, los mismos apellidos, y luego está la gente que tiene que recogerles la basura.

-El chapapote del 'Urquiola'. ¿Por qué no el del 'Prestige'?

-Uno: porque el 'Prestige' estaba demasiado cerca y porque te das cuenta de que cada cierto tiempo ocurren tragedias ecológicas brutales que nos enseñan lo peor del ser humano: la codicia. Y dos: porque el 'Urquiola' es un caso 100% 'made in Spain'. El barco era español, construido en Sestao, propiedad de una empresa española... Es la gran cagada hecha por nosotros. Y, además, vertió 25.000 toneladas más que el 'Prestige', desatando también un movimiento ciudadano, popular, para limpiar las costas. Esa mancha del petróleo es una mancha también sobre nosotros, sobre nuestra dignidad. Porque nosotros somos una extensión del paisaje. Esas manchas son lo que los señoritos capitalistas hacen contra nosotros y contra nuestro entorno.

-En Madrid, hubo quien no entendió su propuesta.

-Lo que pasó fue que, en algunas funciones, donde estaban los abonados de más edad, hubo algunas personas exaltadas. Eran octogenarios que gritaban: «¡Queremos ver la ovejita!». Me parece que son expresiones que se desacreditan por sí mismas. Lo que pasa es que también creó un entusiasmo sin precedentes en la gente joven.

-Todo un milagro en un género con fama de 'viejuno'.

-Claro. Por eso lo que tenemos que hacer es traer la zarzuela a hoy, pero siendo muy respetuosos. Hemos respetado la música y el libreto. Solo he tocado una frase, que decía: «La mujer es como el diablo». Yo soy uno de los hombres más feministas que conozco y, en un escenario, con dinero público, en el siglo XXI, eso no se puede decir.

-El público ovetense tiene fama de conservador...

-Este no es un montaje en el que los protagonistas se bajan los pantalones. Es una producción muy de guante blanco. Lo que pasa es que, ideológicamente, yo tengo muy claras muy cosas y pienso que estamos aquí para que el mundo avance, no para que se quede como esté o retroceda. Estamos para extender derechos. Por ejemplo, en el caso de la zarzuela y la ópera, para hacerle entender a la gente joven que tiene derecho a un patrimonio musical que a veces no sabe ni que existe.

-Dicen que le ha salido un canto de amor a Galicia.

-Totalmente. Porque un canto a Galicia es también lo que hicieron los miles de voluntarios que limpiaron las playas. Me llegan al alma.

-Hecho por un catalán de adopción. ¿Hay que dialogar?

-Claro. Nosotros, en las artes escénicas, nos pasamos la vida dialogando. No te puedes imaginar hasta qué punto estar al frente de un equipo es dialogar, porque la cantante quiere tirar para aquí, el iluminador para allá, el figurinista, el público... Diálogo en Cataluña y siempre. ¡Pero si hablar es de las cosas más bonitas del mundo!

-¿Hay mucho divismo en esto?

-Haberlo, haylo. Es una cuestión de ego. Y, como director, tienes que aprender a gestionar el ego propio, que también lo hay, y el ajeno. ¡En eso tengo un máster! (Risas).

-¿Alucinó con los pateos al asturiano en 'Fuenteovejuna'?

-Sí. ¡Qué pesados estamos con los temas identitarios! Creo que, si la gente estudiara más idiomas o viajara más, sería menos nacionalista y dejaría de decir: «Soy catalán». O: «Yo soy español, español, español».